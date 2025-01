I.S ne savait pas que la journée du 10 novembre 2024 allait ainsi mal se terminer pour lui, quand il accompagnait son ami depuis Dandé pour acquérir un nouveau tricycle à Bobo-Dioulasso. L’engin a été acheté et I.S était chargé de le conduire au retour. C’est alors que dans la soirée, sur l’axe Bobo-Dioulasso-Bama, il perd le contrôle du nouvel engin et percute un autre tricycle venant dans le sens (…)

Retrouvez Au coin du palais sur https://www.sidwaya.info/numerique/