36 mois de prison pour attentat à la pudeur

N.L, 45 ans, a comparu, le mardi 19 novembre 2024, en matière correctionnelle devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Dédougou pour répondre des faits d’attentat à la pudeur et non représentation de mineur (Enlèvement de mineur). A la barre, il a reconnu les faits à lui reprocher. « La fille venait me vendre des jus. Et à chaque fois qu’elle vient, elle ne veut plus repartir. Je voulais l’entretenir jusqu’à ce qu’elle devienne (…)

Adama SEDGO