Entreprenariat féminin : des bâtisseuses prennent en main leur destin

Le réseau des femmes bâtisseuses entrepreneures en collaboration avec la Plateforme mondiale des femmes entrepreneures du Burkina Faso (PLAMFE-BF), a célébré la Ire édition de la femme bâtisseuse entrepreneure. L’évènement a eu lieu, le vendredi 15 novembre 2024, à Ouagadougou.

Afin de partager leurs expériences, renforcer leurs liens, inspirer de nouvelles vocations et cons- truire un réseau solide de soutien et de partage, le Réseau des femmes bâtisseuses entrepreneures du Burkina, en partenariat avec la Plateforme mondiale des femmes entrepreneures du Burkina Faso (PLAMFE-BF), a initié, la journée de la femme bâtisseuse entrepreneure. La Ire édition de la journée a eu lieu, le 15 novembre 2024, en marge de

la journée internationale de l’entreprenariat féminin. Cette date marque aussi le lancement des activités du réseau. La journée a été célébrée sur le thème : « L’engagement des bâtisseuses entrepreneures du Burkina pour un leadership impactant ».

A l’occasion, la présidente de la PLAMFE-BF, Nomwendé Franceline Sawadogo, a souligné que cet évènement est plus qu’une simple célébration. « Il incarne notre engagement à soutenir et à promouvoir les femmes qui, par leur courage et leur détermination et leur

créativité bâtissent l’avenir de notre pays », a-t-elle déclaré. Cette journée, selon elle, rend hommage aux femmes bâtisseuses qui, malgré les défis et les multiples obstacles construi-sent avec audace et détermination un avenir meilleur pour elles-mêmes, leur famille et pour la Nation. Abondant dans le même ordre d’idées, la marraine de la journée, Irma Savadogo, a indiqué que les femmes sont les piliers de notre société et les vecteurs de croissance qui contribuent activement au développement de notre pays.

« Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel de valoriser et de promouvoir l’entreprenariat féminin », a-t-elle insisté. Mme Savadogo a aussi soutenu que l’autonomisation économique des femmes est un levier puissant pour le développement de la société car, lorsque les femmes réussissent toute la communauté en bénéficie. Cependant, elles font face à de nombreux défis tels que, les préjugés sociaux, l’accès limité aux ressources.

Voilà pourquoi, en plus de la vitrine de la rue marchande, les participantes ont bénéficié de deux communications. Le premier exposé a porté sur la mutualisation des efforts entre femmes pour le leadership et le second s’est intéressé aux enjeux et impacts de l’entreprenariat féminin. La présidente a dit nourrir l’espoir qu’à l’issue de cette journée d’échanges, des idées innovantes naitront. « Ensemble, nous sommes plus fortes et nous bâtirons un avenir

où chaque femme pourra réaliser son potentiel entrepreneurial » a-t-elle assuré.

Rémi ZOERINGRE