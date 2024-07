70e anniversaire des Cinq Principes de la Coexistence pacifique : Le pari pour un monde meilleur  

Dans le contexte bouillonnant de la décolonisation et des luttes d’indépendance en Afrique, et en Amérique latine, trois pays asiatiques, la Chine, l’Inde et le Myanmar, ont fait l’option d’unir leurs efforts pour mieux affronter les défis du moment. Ensemble, ils ont lancé les Cinq Principes de la Coexistence pacifique à travers une déclaration commune les 28 et 29 juin 1954. Avec pour credo, la recherche de la paix et la construction d’un nouveau type de relations internationales justes et raisonnables, les cinq principes se résument au respect mutuel de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, la non-agression mutuelle, la non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures, l’égalité et les avantages mutuels, et la coexistence pacifique.

Le 28 juin 2024 marque le 70e anniversaire de cette noble initiative en faveur de la coexistence pacifique et d’un monde plus inclusif et respectueux de la souveraineté de chaque État. En sept décennies, les Cinq Principes de la Coexistence pacifique ont été une source d’inspiration pour plusieurs organisations à l’échelle de la planète. Ces dernières ont repris à leur compte l’esprit prôné par les Cinq Principes de la Coexistence pacifique. De l’Organisation des Nations Unies en passant par la Conférence de Bandung et le Mouvement des non-alignés, l’empreinte des Cinq Principes de la Coexistence pacifique est visible dans leurs principes relatifs au droit international.

En ce jour anniversaire des Cinq Principes de la Coexistence pacifique, la Chine rend un vibrant hommage aux devanciers qui ont eu la lumineuse idée de créer ce cadre de coopération pacifique. « Je voudrais, à cette occasion, saluer la mémoire des dirigeants des anciennes générations qui les ont portés ensemble et rendre un vibrant hommage aux personnalités clairvoyantes des différents pays pour leur engagement constant en faveur du rayonnement de ces Principes », a mentionné le président chinois Xi Jinping dans son discours.

De par leur dimension inclusive, les Cinq Principes de la Coexistence pacifique ont porté la cause des pays en développement en militant pour plus d’équité et d’égalité entre les pays du monde. Prônant la participation de tous les États dans un esprit d’égalité aux affaires internationales, les pays porteurs de l’initiative des Cinq Principes de la Coexistence pacifique se sont toujours opposés à l’unilatéralisme dans la conduite de la planète. Ils ont, à travers leur caractère inclusif, milité pour la promotion des valeurs que sont la souveraineté, la justice, la démocratie et la légalité. Les Cinq Principes de la Coexistence pacifique ont ouvert les passerelles à la résolution pacifique et négociée des différends entre États. En un mot, ils ont énergiquement rejeté l’arbitraire et l’argument de force dans les relations interétatiques.En s’inscrivant dans l’esprit des Cinq Principes, la Chine milite pour l’égalité des tous les pays, petits ou grands, au sein de la communauté internationale. C’est dans cette dynamique d’égalité que l’ensemble des pays pourront, dans une solidarité agissante, affronter les problèmes de l’humanité. « Ils ont des intérêts étroitement liés et partagent les droits et responsabilités dans les affaires internationales. Ils ont à relever ensemble les défis, à réaliser la prospérité commune, à bâtir un monde de paix durable, de sécurité universelle, de prospérité commune, ouvert, inclusif, propre et beau, et à assurer une coexistence pacifique avec plus de sécurité et de prospérité pour l’humanité », a relevé le président chinois.

Dialogue entre les peuples

Dans un monde en proie à des conflits fratricides, les Cinq Principes de la Coexistence pacifique, fidèles à leur objectif, ont toujours milité pour le dialogue entre les peuples. Dans l’histoire des peuples et des nations, des incompréhensions peuvent survenir, mais elles ne sauraient compromettre leur volonté de vivre en paix, de trouver des solutions à leurs malentendus à travers la dialogue et la concertation. L’usage de la force devrait être banni dans les différends qui opposent deux ou plusieurs parties. La philosophie des Cinq Principes de la Coexistence pacifique, c’est de privilégier en tout point la voie du dialogue, du respect mutuel et de la prise en compte des intérêts respectifs de chaque partie. La configuration actuelle du monde est telle que les intérêts des uns et des autres sont imbriqués. D’où l’impératif de coopérer dans un climat de confiance, de concertations et compromis pour que les liens se consolident.

En 70 ans d’existence, les Cinq Principes de la Coexistence pacifique ont permis à la Chine, à l’Inde et au Myanmar de transcender les difficultés et les incompréhensions et préserver des relations de bon voisinage et coexistence pacifique. Elles ont promu la coopération Sud-Sud et le dialogue Nord-Sud et œuvré à la mise en place d’un nouveau partenariat international pour un développement plus équitable et plus équilibré et à la consolidation de la base d’un développement économique mondial stable et durable.

Au cours de ces 70 ans, les Cinq Principes de la Coexistence pacifique ont légué au monde un grand héritage dans la promotion des valeurs de paix et de vivre ensemble. La construction de communauté d’un avenir partagé pour l’humanité portée aujourd’hui par la Chine en est une illustration éloquente. C’est sur une note d’espoir, d’entente et d’unité que la Chine a placé la commémoration du 70e anniversaire des Cinq Principes de la Coexistence pacifique. L’avenir de l’humanité et le bien-être des peuples devraient être les priorités de « la gouvernance mondiale fondée sur les amples consultations, la contribution conjointe et les bénéfices partagés, à construire un nouveau type de relations internationales. » Il importe, en dépit des épreuves et des divergences, de porter toujours haut le flambeau de l’espoir d’un monde meilleur, plus uni et plus fraternel.

Source: CGTN Français

(Photo : VCG)