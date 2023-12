Effort de guerre : L’association Couleurs de vie soulage les femmes VDP

L’association Couleurs de vie a lancé depuis le 15 août dernier une opération de collecte de vivres et de non vivres au profit des femmes Volontaires pour la défense de la patrie. Le don collecté a été remis le vendredi 24 décembre 2023 à la Brigade des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) à Ouagadougou.

L’association Couleurs de vie a tenu sa promesse. Les fruits de sa collecte de vivres et de non vivres dénommée’’1000 femmes VDP-1000 kits de dignité’’ ont été officiellement remis, le vendredi 24 décembre 2023, à la Brigade des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) à Ouagadougou.

L’opération, lancée du 15 aout au 30 septembre 2023 pour soutenir les femmes VDP, a permis grâce à la générosité de plusieurs partenaires et des Burkinabè, de réunir 1000 barres de savon et 1000 bouteilles d’huile de 5 litres (offertes par la SN-CITEC), 30 sacs de riz. L’association Couleurs de vie a acheté, selon sa présidente Aicha Ouedraogo dit Aysha Junior, 1000 paires de chaussures, 864 couvertures, 1000 serviettes, 107 sacs de riz. « L’objectif n’a pas été atteint », a-t-elle déploré.

Chaque kit d’une valeur de 50 000 F CFA devait être, a-t-elle expliqué, composé d’une couverture, de dix boules de savons, de cinq sous-vêtements, d’un sac de riz de 25 kg, d’un carton de serviettes hygiéniques, d’une paire de baskets, de cinq tubes de dentifrice, de trois brosses à dents, d’une serviette. « Je n’ai jamais imaginé qu’un jour au Burkina Faso, on verra des femmes prendre des armes pour défendre la patrie.

Notre souhait est que la guerre se termine et que l’année prochaine, on organise un show avec les femmes VDP », a-t-elle déclaré. Le Commandant de la Brigade des Volontaires pour la défense de la patrie, le lieutenant-colonel Thomas Savadogo, a remercié Aysha Junior et ses collaborateurs pour leur acte louable posé à l’endroit des femmes VDP.

Ce don va, a-t-il affirmé, soulager ces braves femmes qui se battent pour que « le Burkina Faso soit toujours le Burkina Faso ». Cette action de solidarité a été initiée suite à l’appel à l’effort de guerre lancé par le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

Alassane KERE