Rotary club Ouagadougou Savane: Un Arbre de Noel pour créer de l’espoir à Home Kisito                            

En cette fin d’année, le Rotary club Ouagadougou Savane (RCOS) a réussi à donner le sourire, à travers un arbre de Noel, aux enfants abandonnés de Home Kisito.

Après dix ans d’absence, le Rotary club Ouagadougou Savane (RCOS) est de retour au chevet des enfants abandonnés de Home Kisito. Les membres du club service ont organisé, le vendredi 15 décembre 2023, un arbre de Noel dans l’établissement. A cette cérémonie, des vivres (des pâtes alimentaires, de l’huile) et 1000 litres d’eau de javel, d’une valeur de 1600 000 de FCFA, ont été offerts à l’orphelinat. «Home Kisito est le fruit des efforts de l’Eglise catholique du Burkina Faso dans sa mission d’évangélisation, mission d’amour. Nous avons pour objectif principal d’accueillir et héberger des enfants abandonnés dont la filiation est inconnue, des orphelins, des enfants de mères malades mentales dont la paternité est inconnue et d’enfants incestueux, adultérins rejetés par leur famille.

Tous ces enfants sont privés très tôt de leur mère », a expliqué la directrice générale de Home Kisito, sœur Rosalie Tapsoba, à ses hôtes. L’orphelinat compte, a-t-elle précisé, 47 enfants, à savoir 17 nourrissons en petite section, 11 enfants en moyenne section, 13 enfants en grande section et 6 enfants en situation de handicap.

Pour elle, la présence du RCOS à Home Kisito traduit un véritable amour envers ces enfants en difficulté. « L’acte de charité que vous venez de poser en faveur des plus faibles et des plus déshérités que sont les enfants trouvés et orphelins, contribuera à leur plein épanouissement, et nous encourage également dans ce travail noble », a-t-elle fait savoir au président du Rotary club Ouagadougou Savane(RCOS), Olivier Badoh et à sa délégation.

La présidente du bureau exécutif de l’association kisito, Lucie Yvette Kaboré Kam, a, pour sa part, remercié les rotariens pour ce don et félicité le personnel de Home Kisito pour tous ses sacrifices pour le bien-être de ces enfants rejetés.

A travers ce don, a déclaré le président du RCOS, Olivier Badoh, le but de cet arbre de Noel était de créer de l’espoir chez ces enfants et le personnel de l’orphelinat comme le recommande le Rotary international à travers son thème 2023-2024 qui est « Créer de l’espoir dans le monde ».La remise symbolique du cadeau et la visite des locaux ont été les derniers actes de la cérémonie.

Alassane KERE