CASEM du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme : L’examen des activités de l’année 2024 pour disposer d’un programme réaliste

La deuxième session ordinaire du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) de l’année 2023 du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT) s’est tenue ce jeudi 28 décembre 2023 à Ouagadougou sous le thème « Renforcement du travail coopératif entre les structures du MCCAT pour l’opérationnalisation des performances sectorielles ».

La rencontre vise entre autres, à examiner le projet de programme d’activités de 2024, à recueillir les propositions des différents acteurs pour soutenir, améliorer la qualité des relations inter-structures au sein du département.

Selon le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, l’examen du projet de programme d’activités de 2024 devra permettre de disposer d’un programme réaliste prenant en compte les orientations majeures du Gouvernement et des contraintes du ministère.

Le ministre a donc invité les participants à se pencher objectivement sur les activités programmées et à ne retenir que celles concourant prioritairement à l’amélioration de la performance du ministère. Jean Emmanuel Ouédraogo a également invité les différentes structures à programmer des activités porteuses de changement.

Ainsi en 2024, la concrétisation de plusieurs projets d’activités est attendue. Il s’agit de la production et la diffusion de 21 publications sur l’action gouvernementale dont 18 revues analytiques et 3 bimestriels « La Marche du Burkina Faso », le contrôle de 600 entreprises touristiques, la diffusion du répertoire des patronymes et la tenue effective des manifestations majeures du département (la Semaine nationale de la culture, la Nuit de l’entrepreneur touristique, le Symposium international de sculpture sur granite de Laongo, les GALIAN), etc.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info