Accusation de violation des droits de l’homme au Burkina

Ainsi, les CAF-CPI tentent d’établir maladroitement un lien de cause à effet entre l’avènement des régimes militaires et les exactions supposées des droits de l’homme.

Cependant, leur brûlot les fait mentir lorsqu’il est dit plus loin que certains massacres ont été commis antérieurement à l’avènement de ces régimes militaires qui provoquent tant leur courroux.

Pardi ! Leur volonté de nuire est si mortifère qu’elles versent dans l’inconséquence, la délation et la tragicomédie.

3) De l’appréciation des faits.

Pour illustrer les faits constitutifs de cas de violations des droits de l’homme selon leur approche, nos nouveaux «Zorro» des droits de l’homme s’y prennent de la pire des manières en désignant sans autre forme de procès les auteurs, parmi lesquels ils citent les forces armées burkinabè et les VDP : et ce, au même titre que les «islamistes insurgés».

En procédant ainsi, les CAF-CPI font étalage de leur manque crucial de décence morale et de leur malhonnêteté intellectuelle aiguë.

Parce qu’elles foulent au pied les codes de l’élégance en ne relevant pas le fait que le Burkina Faso est la victime dans cette affaire.

Aussi, elles ne font preuve à aucun moment d’empathie pour notre peuple, ni de compassion à son égard en appelant la communauté internationale à sa rescousse au nom du sacro-saint principe de la solidarité internationale.

Nous rappelons que notre pays est membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU) depuis 1961.

C’est du deux poids, deux mesures que certainement les doués de raison sauront apprécier.

4) Des recommandations formulées par les CAF-CPI.

En guise de recommandations, les CAF-CPI souhaitent que des procédures judiciaires soient engagées à l’encontre des auteurs de ces exactions.

Le peuple burkinabè, tout en souscrivant à cet appel, tient à encourager fortement les “gendarmes du monde” et les “Don Quichotte” des droits de l’homme à :

– cesser d’alimenter le terrorisme à travers leur complicité passive et active ;

– cesser le financement du terrorisme à travers les paiements de rançons ;

– mettre un terme à l’instrumentalisation du terrorisme pour assouvir des ambitions géopolitiques et géostratégiques ;

– soutenir sans aucune hypocrisie les Etats en lutte contre le terrorisme.

5) Création d’une Coordination d’Organisations et Leaders Panafricanistes dénommée CoCiPESAD.

Nous, organisations et leaders panafricanistes conscients de l’urgence et de l’impérieux devoir pour les peuples africains de constituer un bouclier de protection et de défense des leaders et dignes fils africains qui portent le flambeau de l’idéal panafricain contre les plans assassins et déstabilisateurs de l’impérialisme décidons de créer la Coalition Citoyenne des Organisations et Panafricanistes Engagés pour la Souveraineté de l’Afrique et la Défense des Dirigeants et Leaders Panafricains (CoCiPESAD).

Au demeurant, le peuple burkinabè entend poursuivre sa marche victorieuse vers l’horizon du bonheur et réaffirme son soutien inconditionnel aux autorités de la Transition avec à leur