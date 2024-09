Alpha Condé, le trouble-fête ?

L’ancien Président guinéen, Alpha Condé, 86 ans, refait parler de lui. Renversé le 5 septembre 2021 par un coup d’Etat militaire, alors qu’il avait entamé un 3e mandat contesté, ce spécialiste du droit public ne semble pas apprécier d’être relégué aux oubliettes. Dans une courte vidéo, publiée sur sa page Facebook certifiée, le 14 septembre dernier, Alpha Condé revient dans l’actualité, au bon souvenir de ses compatriotes.

« Peuple de Guinée, je n’ai jamais cessé de penser à vous.

Je m’adresse à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens depuis l’Afrique », a déclaré l’ancien chef de l’Etat, assurant être quelque part sur le continent. Aussi, a-t-il achevé son propos en appelant ses compatriotes à rester « unis et solidaires, car cela nous permettra de bâtir un pays fort ».

Alpha Condé, qui n’a pas donné sa position exacte, séjournerait dans un pays africain à partir duquel, il effectue des aller-retours en Turquie, selon des sources médiatiques. Cette sortie, pour la moins intrigante de l’ex-chef de l’Etat guinéen, rappelle son message de nouvel an 2024. Dans cette adresse, il disait être prêt à accepter l’appel au retour des militants de son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) et s’engageait à être à leurs côtés pour défendre la République. Il a tout l’air qu’Alpha Condé n’a pas digéré sa chute.

Les diatribes envers son tombeur, le général Mamadi Doumbouya et son relatif activisme politique depuis son départ forcé du pouvoir l’attestent à bien des égards. C’est à croire qu’Alpha Condé, qui a fait 11 ans à la tête du pays, se croit toujours aux affaires, s’adressant avec désinvolture au peuple guinéen à qui il doit pourtant des comptes. Il a maille à partir avec la justice et devrait répondre de ses actes un jour, quitte à être condamné ou disculpé au cas échéant. L’ancien président guinéen est poursuivi, entre autres, pour assassinats, actes de torture, corruption, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux ; des faits liés à sa gestion du pouvoir.

Opposant de longue date avant d’accéder au sommet de l’Etat, Alpha Condé n’a malheureusement pas pu rester fidèle à ses convictions. Qui aurait cru, que cet opposant, qui a longtemps défendu les principes démocratiques à ses risques et périls, allait tordre le cou à la Constitution pour se maintenir au pouvoir ? Ardent promoteur des droits humains, Alpha Condé en était arrivé à passer pour un dictateur, de par ses agissements à l’épreuve du pouvoir. Le natif de la ville minière de Boké joue à la victime jusqu’à présent et tente même de réapparaitre sous l’apparence du sauveur, mais les Guinéens ne sont pas dupes.

Alpha Condé essaie visiblement de faire peur aux autorités actuelles, en surfant sur les mécontentements, dans un contexte de restriction des libertés individuelles et collectives en Guinée, mais cela ne saurait prospérer. Il est bel et bien à la base de la situation de Transition, dans laquelle se trouve actuellement la Guinée. Si Alpha Condé avait respecté les règles de la démocratie, comme il le réclamait dans ses années d’opposant, il n’allait pas connaitre le sort qui est le sien.

Il est sorti de l’histoire par la petite porte et ne peut en vouloir qu’à lui-même. Au lieu de donner l’impression d’être un trouble-fête, il doit souhaiter, de jour comme de nuit, le meilleur pour son pays et abandonner les querelles de personnes. C’est la meilleure posture à avoir, du haut de son âge et de son parcours. Le retour au pouvoir d’Alpha Condé, s’il y croit encore, n’est plus une évidence et il doit en tirer toutes les conséquences.

Kader Patrick KARANTAO