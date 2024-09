Province du Namentenga : le gouvernement salue la résilience des populations

La mission gouvernementale conduite par le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants a échangé, le lundi 16 septembre 2024, à Boulsa avec les forces vives de la province.

Les forces de la province du Namentenga sont sorties nombreuses pour échanger avec la délégation gouvernementale composée du ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, du ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, du ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, du ministre des Infrastructures et celui de la Santé. Le lundi 16 septembre 2024, les participants, selon leur composante, ont exprimé leurs préoccupations et leurs engagements à accompagner le président du Faso dans sa dynamique de reconquête et de restauration de l’intégrité territoriale.

La sécurisation du réseau routier de la province, le pont de Bonam, le déversoir du barrage de Zéguédéguin…ont été, entre autres, les points d’échanges avec la délégation gouvernementale. Les habitants de Boulsa n’ont pas occulté aussi la question de la clôture et de l’équipement du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA), l’assistance sociale aux personnes indigentes, la formation et l’accompagnement des jeunes et des femmes, la consommation des boissons frelatées et des pesticides.

Le haut-commissaire du Namentenga, Adama Conseiga, a signifié que les centres de formation existants tels que celui de l’association Wendkouni, de l’association Nasongdo, du centre de promotion rurale de Bonam constituent un atout pour les jeunes et les femmes. Le ministre en charge de la défense, le général de brigade, Kassoum Coulibaly, a félicité les populations pour leur résilience et pour leurs diverses contributions à l’effort de paix. Il leur a demandé de rester vigilants face aux fausses informations véhiculées par les ennemis de notre peuple.

Il s’est beaucoup appesanti sur les fakes news et les informations déstabilisatrices. Selon lui, l’idéal du président du Faso est qu’on en finisse rapidement avec les terroristes. En ce qui concerne les besoins de financement, il a invité les uns et les autres à se constituer en structure associative ou coopérative et à dénoncer tous les manquements graves que chacun viendrait à constater relativement aux boissons frelatées, aux pesticides non homologués aux comportements suspects, entre autres.

A leur arrivée à Boulsa, la délégation a rendu une visite de courtoisie à Naaba Sonré de Boulsa pour lui demander des bénédictions et son accompagnement. Aussi, avant de rencontrer les forces vives, la délégation ministérielle s’est entretenue avec les forces combattantes puis avec les autorités administratives.

Jean-Baptiste DAMIBA

AIB/Namentenga