ALT : La loi portant identification unique et électronique de la personne physique adoptée

Les membres de l’assemblée législative de Transition (ALT) ont procédé, ce vendredi 11 octobre 2024, à l’adoption de la loi portant identification unique électronique de la personne physique. Cette loi vise à garantir l’unicité de la personne dans les bases de données d’identification.

Les députés de l’Assemblée législative de Transition ont examiné et adopté le projet de loi portant identification unique électronique de la personne physique afin de permettre au Burkina Faso de lutter contre la fraude de l’identité.

La Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) a indiqué que l’adoption de cette loi permet de doter le pays d’un cadre juridique et institutionnel sur l’identification unique électronique de base de la personne physique et de disposer d’un système d’identification accessible, robuste et interopérable.

L’identification unique électronique de la personne physique est un moyen d’assurer l’unicité de la personne par la prise en compte de la biométrie (empreintes digitales ou iris, ou les deux) associée aux données biographiques.

Hubert BADO