France Football, l’organisateur du Ballon d’Or, s’apprête à mettre en place une nouvelle règle à partir de cette année.

Le vainqueur du Ballon d’Or 2024 ne sera pas interviewé par France Football avant la remise du prix – comme cela a toujours été la tradition.

Cortegana affirme que le gagnant saura qu’il a gagné lorsque l’enveloppe sera ouverte lors de la cérémonie en direct.

Les meilleurs buteurs de la saison 2023-2024, eux, vont compléter le top 5. Kylian Mbappé et Harry Kane ont inscrit 52 buts toutes compétitions confondues avec leurs clubs et leur équipe nationale. L’un des deux repartira avec le Trophée Gerd Müller (selon un critère de départage qui n’est pas connu). Erling Haaland suit un peu plus loin avec 45 réalisations. Il peut totalement ne pas se présenter à la cérémonie du Ballon d’Or.

À plus de deux semaines de la cérémonie qui aura lieu le 28 octobre, des rumeurs circulent sur celui qui remportera le prix.

Vinicius Junior, du Real Madrid, devrait être désigné vainqueur devant des noms comme Kylian Mbappe, Jude Bellingham et Rodri.

#Sidwaya.info