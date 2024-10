Travail des enfants : La gendarmerie intercepte douze enfants convoyés vers des sites d’orpaillage hors du Burkina Faso

La brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Kombissiri dans la province du Bazèga, a intercepté un car de transport en commun en provenance de Zabré dans la province du Boulgou qui transportait douze enfants dont une fille.

Ces enfants, dont l’âge est compris entre 12 et 16 ans, selon l’AIB, étaient en partance pour des sites d’orpaillage au Mali et en Guinée. Ils viennent de Zabré, de Manga et de Kombissiri.

Les enfants ont été remis à la direction provinciale de l’action humanitaire du Bazèga pour être pris en charge.

#Sidwaya.info