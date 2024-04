Ambassade du Burkina Faso à Pékin: Victorine Aminata Poda fait ses adieux au personnel

Le personnel de l’ambassade du Burkina Faso à Pékin en République populaire de Chine a organisé, le lundi 8 avril 2024, une cérémonie de témoignage et de reconnai-ssance à l’endroit de Victorine Aminata Poda née Thiombiano qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Après près de 25 ans passés dans l’administration publique burkinabè notamment dans le domaine de la diplomatie dont trois ans à l’ambassade du Burkina Faso à Pékin en République populaire de Chine, Victorine Aminata Poda née Thiombiano rentre définitivement au bercail pour faire valoir ses droits à la retraite. Dans l’objectif de lui rendre hommage et lui témoigner sa gratitude et sa reconnaissance, le personnel de la mission diplomatique a organisé, à son honneur, une cérémonie dans l’après-midi du lundi 8 avril 2024.

« En mars 2021, lorsque vous avez foulé le sol de Pékin, suite à votre nomination en qualité d’attaché près l’ambassade du Burkina Faso en Chine, vous avez apporté cette touche féminine au fonctionnement de notre représentation », a d’emblée déclaré le premier responsable de la mission diplomatique Daouda Bitié. De son avis, en dehors des bureaux, Mme Poda a pleinement joué son rôle de grande sœur, voire de mère. En effet, il a révélé que les joies et les pleurs des autres ont toujours été les siennes. C’est pourquoi, l’ambassadeur du Burkina Faso en Chine a fait savoir que son dévouement, sa gentillesse, son don de soi ont eu un impact positif sur chacun de ses collaborateurs.

Abondant dans le même sens, la représentante des étudiants burkinabè en Chine Awa Traoré a affirmé que Mme Poda est une personne adorable dans la mesure où, elle considère les étudiants comme ses propres enfants. « Certes, nous sommes loin de nos familles respectives mais vous nous avez soutenus durant nos problèmes, peines et souffrances. Autrement dit, vous avez été là pour nous. Au nom de tous les étudiants, nous vous disons merci pour tous vos efforts, soutiens et votre disponibilité », a-t-elle témoigné.

Pour sa part, l’attaché de défense, le colonel-major Serge Alain Ouédraogo a estimé que Mme Poda est une collaboratrice et une femme attentionnée en ce sens que chaque matin, elle fait le tour des bureaux pour saluer et s’enquérir des nouvelles des autres collaborateurs. « Au détour de nos échanges un matin de novembre 2023, elle me présente ses félicitations. Surpris, je lui pose la question à savoir c’est à quelle occasion ?

Elle me dira que nous avons été nommés en faisant allusion à la nomination de M Bitié comme ambassadeur. Elle a considéré cette nomination comme celle du personnel qui doit se serrer les coudes pour bien accomplir la mission », a-t-il décrit une autre qualité de Mme Poda. En retour, Victorine Aminata Poda née Thiombiano a également remercié ses anciens collaborateurs pour l’accueil à elle réservé.

Arrivée en 2021 en plein COVID-19, s’est-elle souvenue, elle dit avoir trouvé une famille au sein de l’ambassade qui l’a immédiatement adoptée. « Je rend grâce à Dieu d’avoir eu une famille comme vous. Cela a beaucoup contribué à travailler en synergie pour le rayonnement du Burkina Faso en Chine. Je vous souhaite le meilleur également à vous Excellence et à votre équipe. Soyez toujours unis comme nous l’avons été pour la bonne marche du travail pour le développement de la patrie », a conclu Mme Poda.

Souaibou NOMBRE

Depuis Pékin (Chine)