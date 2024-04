Concours professionnels 2024: chaque résultat attendu 72 heures après la composition

Le ministre d’Eta, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié a donné le top départ des concours professionnels, hier dimanche 14 avril 2024 à Ouagadougou.

Les concours professionnels session 2024 ont officiellement demarré, hier dimanche 14 avril 2024. Pour cette session, 80 concours seront composés en ligne dans le centre unique de Ouagadougou et 80 autres sur table dans les 13 chefs-lieux de région.

C’est le ministre en charge de la Fonction publique, Bassolma Bazié qui l’a fait savoir, lors du lancement officiel des épreuves écrites de la session 2024, à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) à Ouagadougou. Le choix de limiter la composition en ligne à 80 concours s’explique, selon le ministre Bazié, par la volonté de « maîtriser la question de la connectivité ». Il a ajouté que ce sont 4 534 postes qui ont été répartis en 160 concours.

Au total, 42 189 candidatures ont été enregistrées à l’issue des inscriptions sur la plateforme e-concours, dont 69 candidats en situation de handicap visuel. Ce nombre élevé de candidatures s’explique par le fait que les candidats avaient la possibilité de s’inscrire à plusieurs concours à cause des passerelles, a indiqué le ministre.

« Je tiens à dire à tous les candidats, de composer dans la sérénité et dans l’assurance parce que nous avons déployé l’ensemble des moyens nécessaires pour que le recrutement de la ressource humaine qui doit servir l’Etat soit de qualité», a-t-il argué. L’une des innovations majeures de cette session est la célérité dans la publication des résultats. « Nous nous donnons un délai de 72 heures, après la composition pour la publication des résultats des concours en ligne, si des aléas techniques ne surviennent pas », a affirmé

le ministre. Il a encouragé les candidats qui sont déjà des professionnels et qui se sont donnés corps et âme pour le pays.

« Je félicite tous ceux qui composent les concours professionnels parce que ce sont déjà des agents de l’Etat qui servent l’Etat, malgré la pénibilité de la situation », a-t-il notifié. Il a également rassuré les candidats sur la transparence et l’équité des chances. «Toutes les

dispositions sont prises pour garantir la transparence et l’égalité de chance à l’ensemble des candidats », a déclaré le ministre Bazié. A cet effet, 5 000 personnes sont mobi-lisées pour l’administration et la correction des concours professionnels dans les différents centres de composition. Selon le directeur général de l’Agence générale de recrutement de l’Etat (AGRE), Samson Traoré, les domaines les plus sollicités par les candidats, cette année sont l’éducation nationale, la santé et le secteur gouvernance économique et financier.

Gustave KONATE

(Collaborateur)