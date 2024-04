SNC Bobo 2024 : les petits plats dans les grands pour réussir l’ouverture

Le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts, et du Tourisme, Rimtalba Jean Emanuel Ouédraogo, a séjourné le samedi 13 avril 2024 à Bobo-Dioulasso pour prendre le pool des préparatifs de la cérémonie d’ouverture de la 21e Semaine nationale de la culture (SNC). A l’issue de son constat des séances d’entrainement

à l’espace jeunesse de Dafra, le ministre d’Etat s’est dit confiant.

La 21e Semaine nationale de de culture prévue dans une dizaine de jours (du 27 avril au 4 mai prochain), s’annonce « très exceptionnelle ». C’est la conviction du ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts, et du Tourisme, Rimtalba Jean Emanuel Ouédraogo, au regard de l’engouement à l’approche de l’évènement. Pour se rassurer de l’état d’avancement des préparatifs de cette biennale de la grande messe culturelle, le ministre d’Etat a rendu une visite à l’ensemble artistique chargé de la cérémonie d’ouverture.

« Nous sommes là ce matin juste pour vous encourager et réaffirmer notre intérêt à la Semaine nationale de la culture. Nous comptons sur vous pour une belle cérémonie », s’est adressé Rimtalba Jean Emanuel Ouédrago aux troupes en entrainement en fin de matinée à l’espace jeunesse de Dafra de Bobo-Dioulasso. Aux quelques 300 chorégraphes, percussionnistes, danseurs, musiciens, acrobates, le ministre a dit compter sur l’investissement de chacun d’eux pour « un spectacle jamais vu dans l’histoire de la SNC ». Au plus haut sommet de l’Etat, l’on tient, selon ses confidences, à la bonne tenue de cette 21e SNC malgré le contexte sécuritaire difficile.

Les retombées de la SNC,

a-t-il dit, vont au-delà de l’aspect financier. « Les retombées de la SNC sont énormes. Ce n’est pas seulement en termes d’argent mais surtout en termes d’impact sur le moral des populations burkinabè. C’est pourquoi le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré a insisté à la tenue de cette 21e édition après celle de rattrapage de l’année dernière », a fait savoir le ministre Ouédraogo. C’est un ministre rassuré et satisfait qui s’est dit confiant quant à la réussite de la cérémonie d’ouverture au regard de ce qu’il a constaté après cette visite.

« Nous sommes rassurés que nous aurons un spectacle d’ouverture de très haute qualité. Les acteurs mettent leurs énergies et prennent du plaisir au travail. Nous encourageons et félicitons les chorégraphes, les musiciens et l’ensemble des personnes qui sont à la tâche pour nous offrir une belle cérémonie », a soutenu Rimtalba Jean Emanuel Ouédraogo.

Pour le chorégraphe-danseur, responsable de l’ensemble artistique chargé de la cérémonie d’ouverture, Oumar Demé, la visite du ministre va être un apport pour sa troupe qui travaille d’arrache-pied pour une ouverture de belle facture de la SNC, Bobo 2024.

« La présence du ministre ce matin à nos côtés va galvaniser davantage les troupes et apporter beaucoup de motivation aux artistes », s’est convaincu Oumar Demé. M. Demé rassure que le spectacle d’ouverture de la 21e édition va marquer l’histoire. Ce spectacle, a-t-il indiqué, constitué en plusieurs tableaux, va parler de l’insécurité et de l’union des pays de l’Alliances des Etats du Sahel (AES). « 100 figurants seront chargés de faire des formes d’écriture sur la pelouse du stade Sangoulé-Lamizana.

Ensuite, des tableaux historiques vont mettre en avant les personnalités révolutionnaires anti-impérialistes, qui ont lutté pour la cause africaine dans les trois pays de l’AES, à l’image de Modibo Keita du Mali, de Seyni Kountché du Niger et de Thomas Sankara du Burkina Faso », a décrit Oumar Demé. Des tableaux, a poursuivi le chorégraphe-danseur, seront dédiés aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour les soutenir dans leur sacrifice de libération du territoire.

La cohésion sociale, la solidarité entre les pays du Sahel, la lutte contre le terrorisme, les Personnes déplacées internes (PDI) sont prises en compte, à en croire M. Demé, dans les différents tableaux de ce spectacle d’ouverture. A moins de deux semaines de la date du début de cette SNC, Oumar Demé est confiant malgré la perturbation des préparatifs due au mois de carême musulman qui a bouleversé leur calendrier.

« D’ici le 20 avril 2024, nous serons au stade pour la mise en commun des différents spectacles », a rassuré le responsable de l’ensemble artistique de la cérémonie d’ouverture de la SNC, Bobo 2024.

