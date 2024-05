Arabie Saoudite: Riyad abrite le Sommet mondial sur l’intelligence artificielle en septembre prochain

La capitale du royaume d’Arabie Saoudite, Riyad abritera le 3e Sommet mondial sur l’Intelligence Artificielle(IA) en septembre prochain sous le patronage de son altesse royale le prince héritier. L’évènement qui est à sa 3e édition se tient du 10 au 12 septembre 2024. Plusieurs sujets seront abordés. Il s’agit entre autres de la relation complémentaire entre intelligence humaine et l’IA, du processus et infrastructures dans le domaine de l’IA, de la relation entre les données et les applications, des chefs d’entreprises dans le domaine de l’IA, de l’IA localement et mondialement, de l’IA et les villes intelligentes, l’IA génératrice et de l’Ethique de l’IA.

BS

Source :SPA