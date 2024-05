Manga : Une gare routière, un abattoir, et un marché à bétail inaugurés

Ce samedi11 mai 2024, Manga a été le théâtre d’une cérémonie d’inauguration présidée par le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgoh.

L’événement a été marqué par l’ouverture officielle de la gare routière et de l’abattoir, en présence de diverses personnalités, dont le ministre d’État, ministre de la communication Jean Emmanuel Ouédraogo.

Ces infrastructures, comprenant également un marché à bétail, sont le fruit des efforts du Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des Transports, à travers le Projet de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines.

Basile Nikièma, Secrétaire Transport Permanent du Programme Sectoriel des Transports, a indiqué dans son discours l’importance de ces réalisations, qui répondent aux priorités exprimées par les autorités locales de Manga pour le développement de la commune.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Manga a pour sa part exprimé sa gratitude envers le ministère des Infrastructures, soulignant que ces infrastructures représentent un projet majeur pour la ville.

Il a également, souligné l’impact positif attendu sur la mobilité des citoyens, l’économie locale et les normes sanitaires dans le secteur de l’élevage.

Lors de la cérémonie, le ministre d’État, ministre de la communication, Jean Emmanuel Ouédraogo, ainsi que le parrain, le ministre délégué chargé des ressources animales, Dr Amadou Dicko ont exhorté les bénéficiaires à prendre soin de ces nouvelles infrastructures.

La réalisation desdits projets a été rendue possible grâce à l’appui financier et technique de la Banque mondiale et de la Coopération Suisse.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info

Source : DCRP MID