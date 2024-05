15ème conférence de l’OCI : Le Groupe Rahal séduit par son expertise

Spécialisé dans la gastronomie et la logistique, le Groupe Rahal a une fois de plus fait parler positivement grâce à sa présence remarquable à la 15ème Conférence de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) tenue du 04 au 05 mai 2024 à Banjul en Gambie.

La 15ème Conférence du Sommet de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) tenue du 04 au 05 mai 2024 à Banjul (Gambie- Afrique de l’Ouest) a été un franc succès non pas seulement dans le fond mais aussi dans la forme. Les personnalités et invités présents ont en effet vécu une expérience culinaire inégalée grâce au Groupe Rahal. Ils se sont délectés de mets variés et adaptés à leurs préférences culturelles savamment préparés par cette équipe qui représente dignement le Maroc sur la scène internationale.

Le Président de la Gambie a lui-même salué le travail de l’équipe, dirigée par Karim RAHAL et son frère Kamal RAHAL. Des témoignages pareils concernant l’excellence du Groupe Rahal sont légion. On se rappelle que l’équipe a royalement orchestré des évènements de grande envergure tels que le Sommet de la Francophonie au Gabon, le Sommet lusophone en Guinée-Bissau, et le Sommet de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) en Algérie. Le Groupe a également été présent lors de la COP 27 en Égypte, au Sommet Islamique au Sénégal, au Sommet de l’Union africaine (UA) au Niger, et au Sommet de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) au Mali.

Ce riche palmarès témoigne de la flexibilité et l’adaptabilité du Groupe, ainsi que sa capacité à répondre aux exigences variées des événements internationaux.

Pour la rencontre de Banjul, le Groupe a travaillé en étroite collaboration avec les autorités gambiennes et les organisateurs de l’OCI pour anticiper et relever les défis logistiques complexes, montrant une coordination exceptionnelle à chaque étape. Toute chose qui témoigne de l’humilité et la responsabilité de l’équipe.

Si toutes ces valeurs sont à l’origine du succès du groupe, force est de reconnaitre que sa notoriété est en grande partie dû à la Vision Royale de faire rayonner le Maroc partout, particulièrement en Afrique au Développement de laquelle Sa Majesté tient grandement dans tous les domaines Economique, Diplomatique, Politique, Sanitaire et de Sécurité dont le Groupe Rahal semble parfaitement imbu.

Pour le Groupe Rahal, comme il le déclare souvent, la Vision Royale est une source d’inspiration, la voie unique garante de réussite. Ses réalisations mettent en lumière la capacité du Maroc à exceller dans des domaines aussi complexes que la gestion d’événements internationaux, tout en reflétant les valeurs d’hospitalité et de gastronomie qui sont chères au pays. On peut donc affirmer sans risque de se tromper que le Groupe Rahal est un véritable ambassadeur du Maroc à l’international.

Nadège YAMEOGO