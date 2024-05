Nigeria : manifestations contre la hausse des tarifs de l’électricité

Au Nigeria des récentes augmentations des prix de l’électricité provoquent des grincements de dents. Les syndicats composés de fonctionnaires ont manifesté lundi devant les bureaux des services publics d’électricité pour demander aux autorités de contrecarrer la hausse des prix qui a aggravé la crise du coût de la vie dans le pays.

Ces augmentations font suite à la suppression des subventions par le gouvernement.

Il s’agit de la dernière mesure prise par le gouvernement du président Bola Tinubu pour réduire les coûts alors que le pays le plus peuplé d’Afrique est confronté à une baisse de ses revenus due à la diminution des investissements et au vol chronique de pétrole.Ainsi, les tarifs de l’électricité ont plus que doublé en avril pour certains consommateurs , tandis que le gouvernement économisera au moins 788 millions de dollars en subvention cette année.

Sidwaya.info

Source : africanews