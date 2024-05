Mise en service des postes de péages modernes : Bientôt pour les essais

Le Ministre des Infrastructures et du Désenclavement a eu une séance d’échanges avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la construction et l’équipement des postes de péage modernes.

C’est la course contre la montre pour la mise en service des postes de péage modernes. L’agence des travaux d’infrastructures le maître d’ouvrage délégué, les entreprises en charge des travaux et la mission de contrôle font le point au ministre Adama Luc SORGHO.

La bonne nouvelle issue de cette rencontre, c’est le démarrage des essais à blanc pour le poste de péage moderne de Boudtenga route de fada le 15 Mai prochain. Les agents qui seront commis à la tâche pour la gestion de ces péages entament une formation en début Juin. Les gros travaux sont quasiment terminés. Il ne reste que quelques petits détails avant une probable inauguration dans les prochains mois.

Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement s’est félicité des avancées enregistrées. Il a exhorté les acteurs impliqués à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’opérationnalisation des postes de péages dans les brefs délais. Toutefois, Adama Luc SORGHO insiste sur la qualité des infrastructures.

Le directeur général de l’Agence des Travaux d’infrastructures du Burkina Mathieu LOMPO a rassuré le ministre des dispositions prises pour livrer des ouvrages de qualité et à bonne date. La mission de contrôle et les entreprises ont pris des engagements pour aller vite et bien.

La construction des postes de péage de Boudtenga route de fada, Tintinlou route de Bobo et Kotédougou entre dans le cadre de la politique de modernisation des infrastructures routières au Burkina Faso.

DCRP/MID