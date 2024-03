Assemblée législative de Transition: le ministre Gouba annonce une révision du code minier

Le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba et son homologue de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubakar Nacanabo ont répondu aux questions orales formulées par les députés lors de la séance plénière de l’Assemblée législative de Transition, le 15 mars 2024, à Ouagadougou.

Le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, a annoncé la révision du code minier et de la loi sur la commercialisation de l’or, au cours d’une séance plénière de l’Assemblée législative de Transition tenue, le 15 mars 2024, à Ouagadougou. « A travers ces réformes, c’est un ensemble de politiques volontaristes que l’Etat veut porter afin que le sous-sol burkinabè profite effectivement à toute la population », a-t-il justifié.

Cette annonce fait suite aux questions orales posées par le député Mamadou Yaro, en vertu du contrôle de l’action gouvernementale exercée par la représentation nationale. Plus précisément, le député Yaro souhaitait savoir les dispositions prises par le département en charge des mines pour rendre efficace et efficiente les contrôles effectués par les administrations qui ont la charge du secteur minier. Il a aussi interrogé le ministre sur l’existence d’un dispositif permettant aux services publics de contre-expertiser et de contrôler de manière indépendante certains éléments d’information communiqués par les différentes sociétés minières et la fiabilité des éléments d’imposition de l’assiette fiscale du secteur minier.