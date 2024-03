Région du Nord : le ministre Kassoum Coulibaly à l’écoute des forces vives

Dans l’après-midi du 15 mars 2024 à Ouahigouya, trois ministres ont eu un franc parler avec les populations de la région du Nord. Il s’est agi du ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, Kassoum Coulibaly, celui de la Sécurité et de l’Administration territoriale, Emile Zerbo et celui en charge de la Santé, Lucien Kargougou. Le retour de la paix, la restauration de l’intégrité du territoire, le blocus des axes Ouahigouya-Titao et Ouahigouya-Thiou frontière du Mali et la marche du 29 janvier 2024, ont été, entre autres, les sujets des discussions entre les ministres et les forces vives de la région.

Le ministre en charge de la défense, Kassoum Coulibaly a déploré la marche du 29 janvier dernier et a demandé aux populations à ce que ce genre de manifestation ne se reproduise plus. Il les a, par ailleurs, rassurées de la détermination de la Transition à ramener la paix et la restauration du territoire. Le député de la région, Youssouf Ouédraogo, le membre du conseil régional des organisations de la société civile, Rasmané Barry en passant par le secrétaire général du mouvement les patriotes du Nord, Ali Badini, tous ont apprécié ce cadre d’échanges directs.

« Toutes les vérités ont été dites et on a eu des réponses satisfaisantes. Il y a eu des propositions sur la lutte contre le terrorisme dans la région du Nord, les questions des droits humains, l’achèvement des travaux du barrage de Guitti, le blocus de l’axe Titao-Ouahigouya et la route Ouahigouya-Thiou frontière du Mali. C’est ensemble que nous pouvons réussir », a souligné Rasmané Barry. Pour le député à l’Assemblée législative de Transition (ALT), ce fut un cadre d’échanges assez fructueux.

Le ministre en charge de la défense, dans un franc parler, s’est adressé aux forces vives de la région et celles-ci ont aussi égrené un chapelet de doléances et réaffirmé leur soutien à la Transition.« Nous souhaitons que de pareilles occasions soient offertes à la population. Car, elles permettent d’aplanir les divergences et d’éclairer les zones d’ombre et aller vers des lendemains meilleurs », a-t-il souhaité.

Et Ali Badini de poursuivre que les ministres ont écouté le cri du cœur des populations et il pense que quelque chose sera fait pour le grand bonheur des populations surtout celles des provinces du Yatenga et du Loroum. Kassoum Coulibaly a, par ailleurs, invité la population du Nord à s’armer de courage, à rester solidaire auprès des FDS et des VDP et à dénoncer les mauvais comportements.

Fleur BIRBA