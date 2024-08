Attaque de Barsalogho : « Ne laissons pas la colère et la haine ébranler notre cohésion sociale », Naaba Koom, chef de canton du Sanmatenga

Dans une lettre, le mercredi 28 août 2024, le chef de canton du Sanmatenga, Naaba Koom, a exhorté les populations à ne pas laisser la colère et la haine ébranler la cohésion sociale, à la suite de l’attaque terroriste qui a ôté la vie à de nombreuses personnes à Barsalogho, le samedi 24 août 2024.

« Je vous invite, chers compatriotes, à cultiver la retenue, à méditer sur les valeurs de paix, de tolérance et de respect qui font notre identité. Ne laissons pas la colère et la haine ébranler notre cohésion sociale, car c’est ensemble, main dans la main, que nous pourrons surmonter l’adversité », a écrit le chef de canton du Sanmatenga, Naaba Koom, dans une lettre dont l’Agence d’information du Burkina (AIB) a reçu copie, le mercredi

28 août 2024. Naaba Koom fait référence aux événements de Barsalogho, le 24 août 2024, où des terroristes ont aveuglément ouvert le feu sur des populations et des soldats rassemblés pour des travaux communautaires, tuant plusieurs d’entre eux

et occasionnant de nombreux blessés.

Présentant ses condo-léances aux familles affligées par ce drame, le chef de canton du Sanmatenga a appelé les filles et fils de son ressort territorial, à s’armer de courage et de détermination face à l’hydre terroriste. « En ces moments sombres, il est primordial de nous rassembler, de faire bloc et de nous soutenir mutuellement. La douleur que nous éprouvons doit devenir une force collective, un appel à la résilience », a-t-il relevé dans son écrit. Saluant l’engagement et la détermination des Forces de défense et de sécurité, Naaba Koom dit avoir foi que le Burkina Faso, dans son ensemble, recouvrera la paix. « Votre engagement et votre détermination sont une source d’espoir pour nous tous », s’est-il convaincu.

Agence d’information du Burkina