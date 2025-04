Audience du président du Faso: Le capitaine Ibrahim Traoré reçoit un envoyé spécial de la présidente de la Tanzanie

Le Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé, le jeudi 17 avril 2025, une audience au Dr Jakaya Mrisho Kikwete, envoyé spécial de la présidente de la République unie de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan.

Au cours du point de presse fait à l’issue de l’audience, l’émissaire tanzanien déclare avoir remis au chef de l’Etat un message de la Présidente, Samia Suluhu Hassan. Selon l’envoyé spécial, la présidente de la Tanzanie est très satisfaite de la coopération entre son pays et le Burkina Faso. Dr Jakaya Mrisho Kikwete a émis le vœu de voir les relations entre la Tanzanie et le Burkina Faso se renforcer. Il indique qu’il y a de nombreux domaines de coopération possibles entre Dodoma et Ouagadougou.

L’envoyé spécial, Kikwete, lui-même ancien Président de la Tanzanie, précise que l’un des domaines de coopération est la santé, surtout dans la cardiologie. Il explique que la délégation tanzanienne va avoir une séance de travail avec des cardiologues burkinabè qui ont eu l’occasion de visiter l’Institut de cardiologie de la Tanzanie.

Direction de la communication de la Présidence du Faso