Banwa : les Forces combattantes neutralisent plusieurs terroristes

Les Forces combattantes ont neutralisé, mercredi 6 novembre 2024, plusieurs terroristes à Priwé et Daboura, dans les Banwa, a appris l’AIB auprès de sources sécuritaires, qui annoncent également la saisie de matériel de combat.

Les Forces combattantes, engagées dans la libération du territoire national, sont passées une fois de plus à l’offensive, mercredi 6 novembre 2024, dans la province des Banwa. Les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et le groupe d’auto-défense des Banwa ont ainsi traqué les terroristes jusque dans leurs cachettes à Priwé et Daboura. Ces opérations, finement coordonnées, ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et de récupérer des armes ainsi que d’autres matériels de combat. Selon nos informations, les opérations se poursuivent dans le secteur et sur d’autres fronts pour ramener la paix et la quiétude.

Agence d’information du Burkina