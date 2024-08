 Barrage de Samandéni : Quinze tonnes de tilapias récoltées quatre mois après l’empoissonnement dans les cages

L’Offensive Agropastorale et Halieutique 2023-2025, commence a porté ses fruits. En effet, ce samedi 10 août 2024, le premier cycle de tilapias élevés dans les cages flottantes du barrage a été récolté sous les yeux d’une délégation gouvernementale de haut niveau, dirigée par le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël Sombié.

Cette première récolte a permis de récupérer 15 tonnes de poissons, un début encourageant pour une production totale prévue de 100 tonnes, réparties sur 180 cages déjà installées dans le barrage. Ce projet s’inscrit dans l’ambitieux plan de production de 100 000 tonnes de poissons d’ici 2025, visant à renforcer la sécurité alimentaire au Burkina Faso.

Jean-Emmanuel Ouédraogo, ministre d’État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, et porte-parole du gouvernement, a exprimé sa satisfaction face à ces résultats. « Cette première récolte montre que l’Offensive Agropastorale et Halieutique 2023-2025 est sur la bonne voie. Nous progressons vers notre objectif de souveraineté alimentaire », a-t-il affirmé.

Ce succès témoigne des efforts conjoints des autorités agricoles et des acteurs du secteur halieutique. Le ministre Ouédraogo a également souligné l’importance de maintenir cette dynamique pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de cette offensive nationale. Avec cette première récolte, le Burkina Faso fait un pas de plus vers un avenir où la pêche contribuera de manière significative à l’économie nationale.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info

Source : 𝗗𝗖𝗥𝗣/𝗠𝗔𝗥𝗔𝗛