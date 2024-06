Bénin : Condamnation de trois Nigériens avec sursis

Ce lundi 17 juin 2024, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict dans l’affaire des trois ressortissants nigériens accusés « d’usurpation de titre et d’usage de données informatiques falsifiées ». La Directrice générale adjointe de WAPCO Niger et ses deux compatriotes ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis.

L’incident a pris place suite à leur arrestation au port de Sèmé-Kpodji, pour « intrusion frauduleuse » sur le territoire béninois. Leur procès devant la CRIET a captivé l’attention nationale et internationale, en raison des enjeux juridiques et diplomatiques impliqués.

Malgré la condamnation, les trois accusés devraient retrouver leur liberté dans les prochaines bientôt , conformément aux dispositions du sursis.Ce jugement intervient dans un contexte de tensions accrues entre le Bénin et le Niger.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info