Centre-Nord : Les PDI réinstallées bénéficient de labours gratuits

Le mercredi 12 juin 2024, le Gouverneur de la région du Centre-Nord, Zoewendmanego Blaise Ouédraogo, a effectué une visite dans la ville de Kongoussi, en marge de la troisième session de l’Assemblée générale du Comité de gestion du Périmètre halieutique d’intérêt économique (PHIE). L’objectif de cette visite était de constater l’aménagement d’un bas-fond dédié aux personnes déplacées internes (PDI) réinstallées.

Lors de sa visite, le Gouverneur Ouédraogo a pu constater que les labours gratuits avaient bien été réalisés pour les PDI réinstallées. En effet, pour la campagne agricole actuelle, ces dernières ont bénéficié du soutien du ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques.

Ce soutien a permis le labour de 20 hectares de terre, ainsi que la fourniture de semences améliorées de riz et d’engrais. Les autorités prévoient une production de 80 tonnes de riz. Les PDI réinstallées souhaitent également poursuivre les activités de production durant la saison sèche. « Nous avons entendu l’appel du chef de l’État relatif à l’intensification de la production agricole afin d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. Si nous avons de l’eau sur ce site, nous pourrons produire en continu toute l’année. »

Directeur régional de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques du Centre-Nord, Ragnimsom Serges Igor Birba a indiqué que ces aménagements s’inscrivent dans le cadre de l’opération 10 500 hectares lancée par les autorités. « Dans cette région, il était prévu l’aménagement de 840 hectares. À ce jour, nous en sommes à 907 hectares. Concernant le site des PDI réinstallées, les labours se poursuivront pour prendre en compte un plus grand nombre », a précisé monsieur Birba.

Le Gouverneur a salué la résilience des personnes réinstallées et s’est engagé à faire sien leurs doléances. Il les a invitées à suivre rigoureusement les itinéraires techniques de production conseillés par le personnel d’encadrement.

Les bénéficiaires de cet aménagement avaient été déplacés en raison de l’insécurité. Après les actions de reconquête menées par les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), elles ont pu être réinstallées. « Nous remercions le Gouvernement, les FDS et les VDP pour les efforts déployés en vue de notre réinstallation », a déclaré le porte-parole des exploitants.

Sidwaya.info

Source : DCRP/MARAH