Inondation du site des déplacés de Kongoussi : le gouvernement exprime sa solidarité

Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale, Siméon Sawadogo, est allé exprimer la compassion du gouvernement aux déplacés internes de Kongoussi, le jeudi 23 avril 2020, à la suite des intempéries qui ont endommagé une partie de leur camp.

Le gouvernement est solidaire des déplacés internes installés à Kongoussi, qui ont vu une partie de leurs abris endommagée par les pluies de la nuit du 19 au 20 avril 2020 Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale, Siméon Sawadogo, s’est rendu sur le site le jeudi 23 avril 2020, pour leur apporter un soutien. Ce sont 20 sacs de riz de 50 kg, dix bidons d’huile de 20 litres, 5 cartons d’insecticides, 5 cartons d’eau de javel, 32 cartons de savon, 5 sacs de savon en poudre, 8 cartons de savon liquide et 500 cache-nez qu’il a remis au nom du gouvernement. Un million F CFA a été également ajouté au don en nature. A cette initiative gouvernementale, les députés de la région du Centre-Nord ont participé. Ils ont remis une somme de 250 000 F CFA aux pensionnaires du camp.

La société minière Bissa Gold qui intervient dans la province du Bam leur a aussi fait don d’un million F CFA. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la société minière a offert un chèque de 7 millions F CFA au comité provincial de riposte contre la pandémie. Sur la même lancée, le directeur-pays de Bissa Gold, Rasmané Sawadogo, a fait un don de 40 cartons de savon, quatre lave-mains, 200 flacons de gel hydroalcoolique, 10 boîtes de 50 paires de gants et 200 masques.

Le ministre Sawadogo, a indiqué que le gouvernement avait déjà pris des mesures afin que les déplacés internes touchés par les intempéries puissent être relogés rapidement. « Mais le président du Faso et le Premier ministre ont souhaité que je vienne exprimer la solidarité du gouvernement aux pensionnaires du camp qui subissent une seconde fois un sinistre. Je suis venu leur dire que dans ces épreuves qu’ils endurent, ils ne sont pas seuls », a-t-il indiqué.

« Nous plaidons pour un retour dans nos villages »

M. Sawadogo a remercié les députés de la région et Bissa Gold qui ont soutenu l’action gouvernementale. Le ministre en charge de la cohésion sociale a confié qu’un nouveau site est en train d’être délimité par la mairie pour reloger les déplacés. « Si une seconde inondation survient de nouveau sur ce site, on ne va pas nous le pardonner », a-t-il prévenu.

Le maire de la commune de Kongoussi, Rimédo Sawadogo, a remercié l’exécutif et les bonnes volontés pour avoir une fois de plus témoigné sa solidarité aux déplacés internes. Le représentant des déplacés internes, El Adj Amidou Sawadogo, a traduit la gratitude de tous au gouvernement et aux autres donateurs. «Nous sommes sensibles de votre présence à nos côtés. Mais nous plaidons aussi pour un retour dans nos villages. Vivement que la sécurité revienne afin que nous puissions retrouver la quiétude d’antan », a-t-il souligné. Pour lui, le même élan de solidarité manifesté dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, doit être entretenu dans le combat contre le terrorisme.

Le directeur-pays de Bissa Gold a dit avoir saisi l’occasion pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus et soutenir également les déplacés internes. « C’est pourquoi, nous avons apporté un soutien au comité provincial de lutte contre le COVID-19 et aux personnes déplacées. Nous sommes dans la région et nous devons être solidaires des populations », a-t-il conclu.

Karim BADOLO