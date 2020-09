Journée de l’excellence scolaire 2020 :103 étoiles célébrées à Kosyam

Le chef de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré, a présidé le samedi 4 septembre 2020, dans la salle polyvalente de la Présidence du Faso, la 4e édition de la Journée de l’excellence scolaire. 103 « petits génies » ont été primés à cette occasion.

Le président du Faso, Roch Marc Kaboré, poursuit son désir d’accompagner la jeunesse burkinabè d’élites, à travers une bonne éducation scolaire et une formation universitaire de pointe. Fort de cela, le chef de l’Etat a présidé pour la quatrième fois consécutive, la Journée nationale de l’excellence scolaire, le samedi 5 septembre 2020, au palais présidentiel de Kosyam.

Cette 4e édition s’est déroulée sous le thème : « L’excellence scolaire pour un système éducatif plus résilient et plus performant dans un contexte de crise sécuritaire, sanitaire et sociale ». Elle a permis au chef de l’Etat de féliciter directement 102 apprenants du primaire, du postprimaire et du secondaire avant de leur offrir des primes en nature et en espèces. Conduit par leurs encadreurs et les premiers responsables du département en charge de l’éducation nationale, ces élèves méritants sont, ceux qui se sont illustrés par de fortes moyennes sur le plan national, lors des sessions normales des examens de 2020.

En clair, il s’agit des meilleurs élèves au Certificat d’études primaires (CEP), au Brevet d’études du premier cycle (BEPC), au Certificat d’aptitude professionnelle (CAP), au Brevet d’études professionnelles (BEP) et au Baccalauréat toutes séries confondues. Les élèves sont venus des quatre coins du pays pour découvrir la Présidence du Faso et échanger avec le premier des Burkinabè. Mis à part les attestations de reconnaissance, les lauréats ont reçu avec joie des « cadeaux présidentiels » composés, entre autres, de kits scolaires, de tablettes, d’ordinateurs portables et de bourses scolaires.

Pour le président du Faso, Roch Kaboré, la Journée de l’excellence scolaire vise a priori, à magnifier la perfection, à encourager les élèves les plus méritants et à instaurer une saine émulation afin de booster les performances des apprenants. Elle constitue aussi, un cadre d’échanges directs entre le président du Faso et « les étoiles » venues de l’intérieur du pays.

A cette cérémonie, le chef de l’Etat a reconnu, à plus d’un titre, les efforts fournis par les acteurs de l’éducation nationale en vue de sauver une année scolaire marquée par l’insécurité et la pandémie du coronavirus. « C’est la détermination du personnel enseignant, des partenaires sociaux qui ont su, à un moment donné, mettre l’intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout, ainsi que l’abnégation du ministre en charge de l’éducation qui nous ont permis de sauver l’année scolaire. En cela, je réitère mes remerciements à tous », a soutenu le chef de l’Etat.

Selon lui, l’excellence est avant tout une motivation et l’option d’investir dans le capital humain, tel que défini dans le Plan national de développement économique et social (PNDES) demeure une priorité sûre de sa gouvernance. « Ces enfants qui ont réussi avec brio à leur examen et que nous célébrons aujourd’hui constituent l’élite intellectuelle de demain et nous devons être fiers de leurs prouesses », a conclu le président du Faso.

Wanlé Gérard COULIBALY

Prisca COULIBALY

(Stagiaire)