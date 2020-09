Présidentielle 2020 : Yacouba Isaac Zida investi candidat

Le Mouvement patriotique pour le salut (MPS) a investi Yacouba Isaac Zida, candidat à l’élection présidentielle de novembre prochain, au cours de son congrès extraordinaire, le vendredi 25 septembre 2020, à Ouagadougou.

Le Mouvement patriotique pour le salut (MPS) a porté son choix sur son président d’honneur, Yacouba Isaac Zida, pour l’élection présidentielle de novembre prochain. Malgré son absence, il a été investi candidat pour la course au fauteuil de Kosyam, le vendredi 25 septembre 2020, à Ouagadougou, à l’issue du congrès extraordinaire du parti, sous le thème : « Bâtir ensemble un Burkina meilleur en opérant maintenant la rupture en matière de sécurité humaine ». Le président du MPS, Pr Augustin Loada a, d’emblée, justifié l’absence de M. Zida. « Le candidat n’est pas présent parce que le MPS lui a demandé de différer son retour au Burkina Faso.

Nous avons voulu que son retour soit apaisé, compte tenu des circonstances dans lesquelles il est resté au Canada », a-t-il fait savoir. Il était nécessaire, a-t-il ajouté, de réfléchir à la deuxième option qui reste, c’est-à-dire qu’il rentre malgré les menaces proférées à son encontre. « Nous avons choisi la voie de la négociation. Cela n’a pas prospéré. Ce qui nous reste, c’est de l’accueillir malgré les menaces. Tout le monde sait bien que le tribunal militaire, sous la botte de l’exécutif, poursuit notre candidat. C’est le chef de l’Etat qui a donné l’ordre au tribunal militaire de poursuivre M. Zida. Mais pourquoi n’a-t-il pas privilégié son titre d’ancien chef d’Etat », a-t-il regretté. A l’en croire, au niveau civil, il n’y a aucune poursuite engagée contre Yacouba Isaac Zida.

Son casier judiciaire, a-t-il insisté, est vierge. Pourquoi, a déploré M. Loada, tant de haine à l’égard de celui-là même qui a risqué sa vie pour sa patrie ? « Pour nous, l’essentiel est que son dossier de candidature soit déposé et validé. Ce dossier est déjà prêt. Yacouba Isaac

Zida viendra faire la campagne et s’il ne vient pas nous iront le chercher », a-t-il déclaré. Avec M. Zida, ce n’est pas seulement la sécurité physique individuelle et politique qui sera garantie, a mentionné Pr Loada, c’est aussi la sécurité sanitaire, alimentaire et économique, etc., qui sera assurée. Le président du comité d’organisation du congrès, Fousséni Ouédraogo, a renchéri que M. Zida et M. Loada sont un duo gagnant. Pour lui, le secret de la victoire, c’est le courage et la détermination.

« Yacouba Isaac Zida participera à la campagne »

Le représentant des jeunes, Hervé Ouattara, a salué la mobilisation des militants. Il a encouragé la jeunesse à continuer le combat malgré les intimidations pour le retour de l’ancien Premier ministre au bercail. « Yacouba Isaac Zida prendra part à la campagne électorale », a-t-il rassuré. M. Ouattara a invité le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures à la présidentielle et la Commission électorale nationale indépendante (CENI) chargée de réceptionner les dossiers de candidature à ne pas se laisser manipuler pour

« servir le coup K0 au pouvoir ». La représentante des femmes, Dr Rose Drabo a réitéré l’engagement des femmes du parti à accueillir très prochainement M. Zida. Yacouba Isaac Zida s’est adressé aux congressistes depuis le Canada par visioconférence. Pour lui, le pays s’enfonce dans un gouffre, alors que les gouvernants vivent dans une totale insouciance.

« Six années se sont écoulées depuis 2014, mais la promesse du changement n’a pas été tenue par le pouvoir géré par le MPP. La situation du Burkina est désormais pire qu’avant l’insurrection populaire », a-t-il déploré. Et de poursuivre que le peuple épris de paix et de justice, mérite qu’on lui porte toute l’attention et qu’on lui consacre plus d’énergie. « C’est pour cette raison que je me suis engagé à nouveau en politique, après avoir quitté la scène à la fin de la transition que nous avons réussie ensemble en 2015 … Nous avons décidé avec vous, jeunes, femmes, hommes déterminés et dévoués d’aller à la conquête du pouvoir d’Etat afin de l’exercer avec le peuple et pour le peuple », a signifié le candidat du MPS.

Kowoma Marc DOH