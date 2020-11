Eddie Comboïgo :« Après mon élection, je prendrai mon avion pour aller chercher Blaise Compaoré »

Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) a clos sa campagne pour les élections, ce vendredi 20 novembre 2020, dans l’après-midi à Ziniaré. A l’occasion, le candidat Eddie Comboïgo a promis le retour de Blaise Compaoré, au lendemain de sa victoire.

C’est dans le fief de l’ancien président du Faso, Blaise Compaoré, que le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) a décidé de clore la conquête de l’électorat. C’est une mobilisation des grands jours qui a accueilli le candidat Eddie Comboïgo, à la place de la gare.

Il a dit venu informer les autorités coutumières et religieuses, la population que le pouvoir est de retour dans l’Oubritenga. Après avoir fait le tour du pays, le candidat se veut confiant pour l’élection en tant que Président du Faso, au soir du 22 novembre 2020. Une fois actée, il ne reste qu’à faire revenir Blaise Compaoré, foi d’Eddie Comboïgo.

« Apres mon élection, je prendrai mon avion pour aller chercher notre frère, fils, président, celui qui a souffert pendant 27 ans, pour que le Burkina devienne ce qu’il est aujourd’hui. Je suis venu vous dire que j’irai chercher Balaise Compaoré », a-t-il affirmé, devant une foule en liesse.

La directrice provinciale de campagne du CDP/Oubritenga, Maïmouna Ouédraogo, a rassuré Eddie Comboïgo du choix des électeurs de la province et de reconquête du pouvoir par les urnes.

« Les électeurs me chargent de vous rassurer leur vote massif pour la victoire du CDP. Ils me chargent aussi de vous dire que rien ne peut détourner leur fidélité au CDP et au président Blaise Compaoré », a-t-elle argué.

Pour elle, le champion du CDP est la solution aux problèmes de terrorisme, de la morosité économique, de réconciliation nationale.

Djakaridia SIRIBIE