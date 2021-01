Ecrit par l’instituteur, Somnanégré Ibrahim Ouédraogo, le livre Raphaël Kouama : l’intrépide homme venu de loin a été dédicacé, le samedi 23 janvier 2021, à Ouagadougou.

Instituteur burkinabè et formateur en gestion de projets, Somnanégré Ibrahim Ouédraogo, natif de Arbollé (province du Passoré) vient de faire son entrée dans le cercle des écrivains burkinabè avec son premier ouvrage intitulé Raphaël Kouama : l’intrépide homme venu de loin. Composée de 120 pages, cette œuvre retrace, selon son auteur, d’une part le parcours d’un homme parti de zéro pour devenir opérateur économique et présente les témoignages de gratitude de plusieurs Burkinabè à un « homme au grand cœur », d’autre part.

Préfacé par l’écrivain Adama Siguiré, le livre a été officiellement présenté, le samedi 23 janvier 2021 à Ouagadougou, en présence d’éminentes personnalités et hommes de culture burkinabè. L’objectif de ce document est, selon Somnanégré Ibrahim Ouédraogo, de mettre en lumière les actions de bienfaisance du « député » Raphaël Kouama et le présenter comme un modèle à suivre. « C’est un homme qui incarne de nombreuses valeurs. Il joue, en outre, un rôle important dans le renforcement de la cohésion sociale et participe au développement de l’entrepreneuriat des jeunes », a-t-il expliqué. Présent à la cérémonie de dédicace, Raphaël Kouama a salué l’initiative de l’écrivain.

A l’entendre, ses écrits sont conformes à la réalité. « L’auteur du livre semble très bien me connaître, notamment mes œuvres au quotidien. Et elles sont nombreuses. J’ai été félicité, d’ailleurs, par le président du Faso », a affirmé M. Kouama… Raphaël Kouama : l’intrépide homme venu de loin, axé sur l’action de l’homme politique du Kourwéogo, est disponible dans les différentes librairies au prix unitaire de

3 000 F CFA.

Mamourou BENAO

(Collaborateur)