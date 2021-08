Forces armées nationales: Le contingent 2020 livre 2245 soldats

Le contingent 2020 a été présenté au drapeau le vendredi 06 août 2021 à Bobo-Dioulasso. La cérémonie a été placée sous le patronage du Chef d’Etat-Major de l’armée de terre, le Colonel Gilles Bationo.

Le contingent militaire de la classe 2020 a fini sa formation initiale. Sa cérémonie de présentation au drapeau s’est déroulée dans la matinée du vendredi 6 août 2021 au sein du camp Ouezzin Coulibaly à Bobo-Dioulasso. Une cérémonie qui a été patronnée par le Chef d’Etat-Major de l’armée de terre, le Colonel-Major Gilles Bationo. De 2250 recrues (dont 85 femmes) au départ la cuvée en compte 2245, à sa sortie. Comme l’a fait savoir le commandant du commandement des écoles et centres de formation, Colonel Jean Charles Somé, 04 ont été radiés et 01 décédé. Sur les 2245, 1995 sont retenus pour les besoins de l’armée de terre, de l’armée de l’air et du Groupement central des armées. Quant aux 250 autres ils sont mis à la disposition de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le contingent a été réparti entre les 03 centres régionaux d’instruction de Bobo-Dioulasso (790 stagiaires), Dori (730 stagiaires) et de Fada N’Gourma (730 stagiaires) pour la formation initiale. Ladite formation a débuté le 1er février 2021 et a duré 29 semaines.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com