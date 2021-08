Burkina : un cas de choléra (importe) détecté à Tanwalbougou dans la Région de l’Est

Un cas de choléra a été détecté au CSPS de Tanwalbougou le 15 aout 2021. Il s’agit d’un patient âgé de 46 ans, conducteur de camion-citerne, de nationalité malienne en provenance du Niger. La confirmation du choléra a été faite par le laboratoire national de sante publique. Selon le ministère de la Sante, il s’agit d’un cas et probablement importe. Le patient a été pris en charge et les personnes contacts ont été identifiées. Par ailleurs, le ministère de la Sante invite les populations à respecter les mesures de prévention d’hygiène et assainissement particulièrement à cette période d’hivernage : -consommer de l’eau de potable ;

– éviter l’automédication ;

– laver proprement au savon ou à l’eau de javel les fruits et légumes avant de les consommer ;

– se rendre dans une formation sanitaire en cas de doute.

Source : communiqué ministère de la santé