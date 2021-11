11 Décembre 2021 /Ziniaré: Zéphirin Diabré appelle  à la réconciliation nationale

Le ministre de la Réconciliation nationale, Zéphirin Diabré a présidé ce samedi 13 novembre 2021 à Ziniaré (Plateau Central), la conférence inaugurale de la fête de l’indépendance 2021, sous le thème : (Réconciliation nationale et cohésion sociale : devoir et responsabilité de tous pour un développement durable du Burkina Faso). Zéphirin Diabré s’est réjoui de la mobilisation des filles et fils de la région afin que le 11 Décembre 2021 soit une réussite.

Il a rendu un vibrant hommage à certaines personnalités de cette région qui étaient présentes à la cérémonie de la conférence inaugurale (dont Me Pacéré Titenga, Mahamadi Lamine Kouanda et Nestorine Sangaré). Il a par ailleurs rendu hommage à l’ex président Blaise Compaoré, tous les anciens chefs d’Etat jusqu’au président Roch Kaboré. ( L’ espoir est permis pour que ce qui va se passer soit du jamais vu), a affirme Zéphirin Diabré, tout en lançant un appel solennel à la réconciliation nationale.

AB