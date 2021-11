Bobo-Dioulasso : des manifestants dispersés par la police

A l’appel de certaines Organisations de la société civile (OSC) pour dénoncer la gestion de la crise sécuritaire, des manifestants ont été dispersés, ce samedi 27 novembre 2021 à Bobo-Dioulasso, à coups de gaz lacrymogène par des éléments de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS).

Composés majoritairement de jeunes, des manifestants ont répondu à l’appel de certaines Organisations de la société civile (OSC), ce samedi 27 novembre 2021 à Bobo-Dioulasso, pour dénoncer la gestion de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Réunis aux environs de 8 heures à la place Tiefo Amoro, ils ont été dispersés par des éléments de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS). Déterminés à se faire entendre, les manifestants se sont réorganisés pour se retrouver au gouvernorat et à la Place de Nation où ils ont encore été mis en déroute. « Tant qu’eux (ndlr CRS) ne seront pas fatigués, nous nous sommes là pour toute la journée », a lâché un manifestant gonflé à bloc pour en découdre avec la sécurité. « Cette riposte va amener les enfants au vandalisme », a lâché un passant qui déplore la course poursuite entre les manifestants et les forces de l’ordre. Dans la ville de Bobo-Dioulasso, la plupart des commerces ont fermé par crainte de subir des pillages.

K.F.