Etat-major de l’armée de Terre : Le colonel Adam Néré prend les rênes

Le chef d’Etat-major général des Armées, le colonel-major, David Kabré, a installé, le jeudi 10 fevrier 2022 à Ouagadougou, le nouveau chef d’Etat-major de l’armée de Terre, le colonel Adam Néré. Il remplace à ce poste, le colonel-major Gilles Bationo.

L’Etat-major de l’armée de Terre des Forces armées nationales (FAN) a un nouveau commandant. Il s’agit du colonel, Adam Néré. Nommé le 1er fevrier 2022, par le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, il a été installé dans ses fonctions, par le Chef d’Etat-major général des armées (CEMGA), le colonel-major, David Kabré, le jeudi 10 février 2022 à Ouagadougou.

C’était lors d’une cérémonie solennelle de prise d’armes à l’Etat-major de l’armée de Terre, en présence des hauts responsables des Forces armées nationales. En prenant le commandement de cette entité de l’armée burkinabè, Adam Néré remplace à ce poste le colonel-major, Gilles Bationo, qui y aura passé trois ans. A l’issue du cérémonial d’installation, le nouveau commandant de l’armée de Terre a confié inscrire son action dans la dynamique du message du chef de l’Etat.

Ainsi, dans un élan patriotique, a-t-il dit, nous allons remobiliser la troupe pour la reconquête du territoire dans un contexte de lutte contre le terrorisme. « J’ai une pensée pieuse pour tous les militaires et Volontaires pour la défense de la patrie(VDP) tombés sur le champ d’honneur, les blessés et toutes les familles meurtries du fait du terrorisme.

Je m’inscris dans les sillons des priorités du chef de l’Etat et du chef d’Etat-major général des armées à savoir aller à l’offensive et récupérer les territoires déjà empiétés », a-t-il laissé entendre Officier d’infanterie pétri d’expérience, le colonel Néré a occupé plusieurs fonctions parmi lesquelles celles de commandant de la 2e Région militaire (2e RM), commandant du Groupement d’instruction des forces armées (GIFA), commandant de l’Académie militaire Georges-Namoano (AMGN) et plus récemment, chef de la division des opérations de l’Etat-major Général des Armées.

Soumaïla BONKOUNGOU

Alice SAWADOGO (Stagiaire)