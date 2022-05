Campagne agricole 2022-2023 : Le ministre de l’Agriculture, Innocent Kiba, donne le top de départ

Le ministre de l’Agriculture et des Ressources animales et halieutiques, Delwendé Innocent Kiba, a lancé le vendredi 27 mai 2022, à Gourgou, un village de la commune de Tenkodogo, la campagne agricole 2022-2023 et le Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel, phase 2 Burkina Fas (PRAPS 2 BF).

Le thème de la présente campagne agricole est : « intégration des systèmes de production agricole, pastorale et halieutiques pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Burkina Faso ». Selon le ministre Kiba, 5 383 000 tonnes de céréales, 1 798 000 tonnes de cultures de rentes et 897 000 tonnes d’autres cultures vivrières sont les objectifs de production de la présente campagne. L’atteinte de cet objectif permettra, d’après lui, de couvrir les besoins céréaliers d’environ 10% et augmenter les revenus de ménages de 2, 4%.

Quant au PRAPS 2 BF, il va intervenir dans 11 régions, va durer six ans et toucher 1 millions de bénéficiaires. Il a été financé à hauteur de 26, milliards 400 millions de francs CFA par la Banque mondiale.

