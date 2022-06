Education : Le ministre Wendkouni Lionel Bilgo félicite l’enseignante qui a fait 100 % au CEP 2022

L’enseignante de Ouindigi dans la région du Nord, Kotim Ouedraogo, qui a réussi la prouesse de faire cent pour cent à l’examen du Certificat d’études primaires (CEP) a rencontré ce mardi 21 juin 2022 à Ouagadougou, le ministre en charge de l’Education nationale, Wendkouni Lionel Bilgo. (Vous avez fait un travail extraordinaire. Vous êtes une pionnière, un exemple pour nous. C’est l’occasion pour moi de vous féliciter et vous dire que ce que vous avez fait, vous ne l’avez pas fait pour vous-même, vous l’avez fait par amour pour le travail), a indiqué Lionel Bilgo.

Selon lui, il a reçu plus qu’une enseignante, un symbole, celui de la résistance, de l’abnégation et de l’amour pour le travail. Il a aussi exprimé sa satisfaction et ses encouragements à l’endroit de toutes ces personnes méconnues ou bien connues qui ont mouillé le maillot. Quant à l’héroïne, Kotim OUEDRAOOGO, elle a demandé l’accompagnement de ses élèves afin qu’ils puissent poursuivre sereinement leur cursus scolaire.

Ce succès de Kotim Ouédraogo est d’autant plus méritant que ces 44 élèves du CM2 ont partagé la classe multigrade avec 23 autres du CM1, y étant hébergés et nourris par leur samaritaine de maîtresse.

Sidwaya.info

Source : DCRP/MENAPLN