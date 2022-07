Fête de l’Aïd El Kebir : (Puissent vos prières, participer à apaiser les cœurs et à renforcer notre vivre-ensemble ),president du Faso

A l’oaccasion de la fête de Tabaski 2022, le président du Faso Paul-Henri Sandaogo Damiba a adressé un message aux fidèles musulmans du Burkina Faso.

« Ce samedi 9 juillet 2022, les fidèles musulmans du Burkina Faso célèbrent l’Aïd El Kebir. Cette année encore, la fête de Tabaski a lieu dans un contexte sécuritaire préoccupant.

Puissent vos prières, en cette occasion, participer à apaiser les cœurs et à renforcer notre vivre-ensemble afin que dans une union nationale, nous bâtissions un Burkina Faso de paix et de cohésion sociale » !

Il a eu une pensée pieuse pour déplacées internes,les Forces de défense et de sécurité et lesVolontaires pour la défense de la patrie. Il a demandé à ce que Allah agrée le pèlerinage des compatriotes actuellement à la Mecque et les ramène en bonne santé.

« Bonne célébration à tous ! »

Sidwaya.info