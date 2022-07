Cameroun : Plus de carburant dans de nombreuses stations-services

Après son voisin, le Nigeria, la crise du carburant a aussi touché le Cameroun. De nombreuses stations ont fermé provoquant une inflation des prix dans les stations-services encore fonctionnelles.

Les files d’attente sont très longues. Selon Africanews, cette pénurie de carburant a eu des effets immédiats sur le coût des transports. Si cette situation perdure, le taux d’inflation pourrait encore s’envoler vers les 4 %.

Comme solution, le gouvernement camerounais a annoncé un approvisionnement de 62 500 mètres cube de produits pétroliers, 88 000 mètres cube de Gasoil et 35 000 mètres cube de Super.

De l’avis de certains experts, la crise risque de perdurer parce que l’Etat camerounais, pour respecter les exigences du FMI, envisage de ne plus subventionner le carburant. Cette subvention est évaluée à plus d’un milliard de dollars par an.

AK