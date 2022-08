Mine de Zinc de Perkoa : deux responsables écroués

Kantigui a appris que deux responsables de la mine de Zinc de Perkoa dont le directeur général, ont été entendus par le Tribunal de grande instance (TGI) de Koudougou puis déposés à la Maison d’arrêt et de correction de la même ville. Selon la source de Kantigui qui est très proche du dossier, ces auditions ont eu lieu dans le cadre du volet judiciaire de ce qu’il convient d’appeler ‘’affaire de la mine de Perkoa’’.

En rappel, le 16 avril 2022, une grosse pluie avait provoqué une inondation de cette mine, située dans le Sanguié, entrainant la mort de huit travailleurs dont les corps sans vie ont été retrouvés après plusieurs jours de recherches. Si le procureur du Faso près le TGI de Koudougou n’a pas pipé mot sur des éventuelles charges qui pèsent contre les responsables de la société minière en charge de l’exploitation, le procès, a-t-on soufflé à Kantigui, lui, serait prévu pour le 24 août 2022.

Pour rappel, à l’inhumation des mineurs, le 29 juillet 2022 à Réo, les familles des victimes avaient demandé que le dossier soit traité avec diligence. Kantigui espère que toute la lumière sera faite sur le dossier. De même, il prie que les âmes des mineurs reposent en paix et que pareil drame ne se reproduise pas au Burkina Faso.

Yako : SOS, une chambre froide

La morgue du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Yako, dans la province du Passoré, connait des difficultés pour une bonne conservation des corps. C’est le constat fait par Kantigui, lors de son passage le week-end dernier dans cette ville.

Pour comprendre la situation, Kantigui s’est adressé discrètement à un agent qui a rassuré du bon fonctionnement de la climatisation mais regrette seulement l’absence d’une chambre froide pour offrir de meilleurs services aux usagers de la morgue. De ce qui a été expliqué à Kantigui, la gestion de la morgue relève des attributions de la municipalité qui est présentement sous délégation spéciale.

Malheureusement, le constat est que celle-ci ne s’y est pas encore impliquée. Au regard de l’importance d’une chambre froide pour les usagers d’une morgue, Kantigui invite qui de droit à prendre les mesures pour la réhabilitation de la chambre froide.

Toma : ils profitent du couvre-feu pour cambrioler des commerces

Kantigui, de passage à Toma, chef-lieu de la province du Nayala, a été stupéfait face aux revers des nouvelles mesures prises pour endiguer le terrorisme. De ce qui lui est raconté, l’application du couvre-feu n’est pas du tout aisée pour les populations de la localité qui ont du mal à se défaire de leur habitude de ne pas rentrer tôt à la maison.

Il a fallu des efforts de sensibilisation et de répression de la part des Forces de défense et de sécurité (FDS) pour que les différentes mesures prises, dont le couvre-feu, soient respectées. Mais, le comble, a-t-on soufflé à Kantigui, une fois la ville vidée, c’est l’occasion pour les malfrats et petits bandits de dérouler leurs stratégies de cambriolage des boutiques et les petits commerces de la ville.

En effet, il a été dit à Kantigui que dans la nuit du 29 au 30 juillet 2022, plusieurs commerçants en ont été victimes, tard dans la nuit. Six boutiquiers, dont un propriétaire d’un débit de boisson situé à quelques pas de la direction provinciale de la Police ont été victimes de ces actes de banditisme.

Deux jours après, trois autres dont un détenteur de cave n’avaient que leurs yeux pour pleurer, car ayant subi des actes de cambriolage. Kantigui appelle les populations à plus de vigilance et à collaborer avec les FDS pour mettre la main sur ces malfrats.

Solenzo : la population s’adapte à l’interdiction de circulation de grosses motos

Il a été rapporté à Kantigui que face à l’interdiction de circulation de grosses motos, initiée par les autorités militaires en vue de lutter contre le terrorisme, de nombreux citoyens à Solenzo se sont acheté, qui de petites motos, qui des vélos pour se conformer à la mesure. Selon l’interlocuteur de Kantigui, certaines personnes qui ont opté pour le vélo malgré elles, s’en félicitent tout de même pour le fait que c’est l’occasion de faire du sport.

En effet, de ce qui est revenu à Kantigui, des commerçants transportent leurs marchandises à vélo sur plus de 40km pour se rendre dans certains marchés. Pour ceux qui sont dans la ville de Solenzo, les courses se font désormais à pied. Mais, face à ce que certains qualifient de sport forcé, Kantigui souhaite que la sécurité revienne le plus rapidement possible dans la localité et partant sur tout le territoire national, afin de permettre aux braves populations de mener sereinement leurs activités.

Dano: un pont réhabilité par la population

Au cours d’une randonnée dans la province du Ioba, la semaine dernière, Kantigui a été émerveillé par un acte citoyen posé dans la ville de Dano. Le pont de Bagane, au secteur 3 de cette commune urbaine, sur la route régionale 25, a été réhabilité à la grande satisfaction des usagers et des populations riveraines.

Curieux de connaitre les généreux bienfaiteurs, Kantigui a été doublement comblé de savoir que la réhabilitation de l’infrastructure est le fruit des efforts de la délégation spéciale de la commune de Dano, en complicité avec les populations. Selon les informations recueillies, le pont qui menaçait de céder du fait de sa dégradation avancée due aux eaux de pluie a été réhabilité, le samedi 16 juillet 2022, grâce à des travaux d’intérêt commun.

Le budget de la commune ne pouvant pas supporter les dépenses évaluées à plus de 11 millions F CFA par les techniciens de la direction provinciale des infrastructures et du désenclavement du Ioba, le préfet, président de la délégation spéciale communale de Dano, Léonard Gougou, a eu l’ingénieuse idée d’impliquer la population dans la réalisation du projet. Celles-ci ont répondu favorablement à l’appel en mobilisant trois tonnes de ciment, 17 « voyages » de moellons et quatre « voyages » de sable en 72 heures.

Toute chose qui a permis de réhabiliter le pont d’une longueur d’environ 45 mètres. Kantigui salue l’initiative et invite les communautés des autres provinces à emboiter le pas à la population de Dano pour le développement de leurs localités.

Encore des démissions au MPP Yatenga

Kantigui, de passage dans la cité de Naaba Kango, a eu vent d’une vague de démission au sein du parti du soleil levant. Selon l’informateur de Kantigui, après le départ des membres du bureau provincial de l’union des anciens du MPP Yatenga, c’est au tour de 25 membres du bureau politique national de rendre le tablier. La même source a indiqué que certains membres des sous sections communales ont déjà tourné le dos à l’ex-parti au pouvoir. Avec ces vagues de démission, la source de Kantigui se dit inquiète de l’avenir du parti au Yatenga.

