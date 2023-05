Journalisme : Nadège Yaméogo des Editions Sidwaya, lauréate du concours d’articles sur le 5e anniversaire de la reprise des relations Burkina-Chine

La journaliste aux Editions Sidwaya, Nadège Yaméogo, est la lauréate du concours d’écriture d’article sur le 5e anniversaire de la reprise des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine.

L’ambassade de Chine au Burkina Faso avait lancé pour l’occasion un concours d’écriture d’article sur le thème « l’amitié sino-burkinabè : un avenir partagé ».

L’article qui a valu le premier prix de ce concours à la journaliste des Editions Sidwaya fait l’historique des relations entre la Chine et le Burkina Faso et en présente les acquis pour les deux peuples. Nadège Yaméogo a par exemple révélé que le premier centre hospitalier régional du Centre Ouest construit en 1988 est le fruit de ce partenariat.

Mme Yaméogo a surtout mis en exergue le caractère particulier de la coopération entre la Chine et le Burkina Faso en particulier et les pays africains en général : une coopération gagnant-gagnant qui présente des avantages mutuels, des besoins mutuels et des opportunités mutuelles pour les deux peuples.

Mais aussi, une coopération qui ne se fait pas au détriment des écosystèmes et des intérêts à long terme de l’Afrique mais qui vise à favoriser l’indépendance et le développement durable du continent.

« J’ai illustré tout cela à travers des exemples concrets d’actions menées dans le cadre de cette coopération dans mon pays depuis le rétablissement des relations diplomatiques le 26 mai 2018 », a expliqué la lauréate, ravie que son article ait convaincu le jury de ce concours.

Elle a exprimé sa reconnaissance au responsable de la ‘’Maison commune’’ et à tous ses collègues qui ont concouru, chacun à son échelle à ce que le travail fourni soit de qualité.

Une dizaine de journalistes et créateurs de logos ont été primés à l’occasion de ce concours. Ils ont reçu leurs trophées à l’occasion de la cérémonie de célébration, le samedi 27 mai 2023 à Ouagadougou.

Sidwaya.info