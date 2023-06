5e journée éliminatoire CAN 2023/Cap-Vert # Burkina Faso : les 24 Etalons de Velud pour dompter les Requins bleus

Pour affronter le Cap-Vert en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, le sélectionneur des Etalons, Hubert Velud, a dévoilé, hier 31 mai, une liste de 25 joueurs au cours d’une conférence de presse à Ouagadougou. Issa Kaboré suspendu, Abdoul Razack Guiébré, Franck Lassina Traoré et Nassim Innocenti, blessés, seront les grands absents du match prévu le 18 juin prochain à Praia.

Son ticket qualificatif pour la CAN Côte d’Ivoire 2023, en poche depuis mars dernier, le Burkina Faso affronte le Cap-Vert, le 18 juin prochain à Praia dans un choc entre les deux leaders et favoris du groupe B. Pour ce match comptant pour la 5e journée des éliminatoires, le sélectionneur des Etalons, Hubert Velud, a fait appel à 25 joueurs. L’annonce de la liste a été faite, hier 31 mai, au cours d’une conférence de presse à Ouagadougou. Dans cette liste du technicien français, l’on note des absences de taille. Titulaire avec la sélection depuis des années, Issa Kaboré ne disputera pas la rencontre de Praia. Le sociétaire de l’Olympique de Marseille est suspendu pour ce match. Dans le couloir gauche, Hubert Velud devra faire sans Abdoul Razack Guiébré, blessé. Tout comme lui, Franck Lassina Traoré, Nassim Innocenti et Mohamed Konaté sont également forfait pour cause de blessures. Quant à Dramane Kambou du Rail club du Kadiogo (RCK) et Hilel Konaté de Valenciennes FC, tous présents au dernier regroupement, ils n’ont pas été convoqués pour des questions de choix et de temps de jeu en club, selon Hubert Velud. Face au Cap-Vert, le 18 juin prochain, trois joueurs font leur première apparition dans la liste des Etalons. Dans les perches, le sélectionneur des Etalons a fait appel à Zègué Mohamed Traoré de l’AS Douanes, club champion de la Ligue 1. 3e meilleur buteur de la Ligue 1 avec 14 réalisations, Libo Seone Ismael de Vitesse FC figure parmi les attaquants. Enfin, Sacha Jordan Bansé honorera sa première sélection avec les Etalons. Pour justifier ce choix, Hubert Velud a indiqué que le jeune milieu de terrain du Standard de Liège, dans le championnat belge, a disputé la totalité des matches de l’équipe réserve. « C’est un jeune que nous allons faire découvrir », a laissé entendre le technicien français. En dehors des absences et de ces nouveaux, 4 joueurs font leur retour en sélection. Nasser Yacouba Djiga de Nîmes Olympique en France, Dramane Salou de FC Urartu en Arménie, Cheick Omar Ouédraogo de l’ASFA-Y et Cheick Djibril Ouattara de RS Berkane au Maroc signent leur retour en sélection.

« Nous voulons demeurer premier du groupe » (Velud)

Pour le sélectionneur des Etalons, le défenseur de l’Association sportive du Faso -Yennenga (ASFA-Y), Cheick Omar Ouédraogo, présente une meilleure forme qu’en janvier dernier. Au sortir de la double confrontation face au Togo, le Burkina Faso a enregistré 4 points sans convaincre. A la question d’un journaliste sur comment le technicien français entend imposer sa patte à cette équipe, Hubert Velud lui a répondu qu’il sera difficile de produire du jeu collectif, une des forces de l’équipe burkinabè, à cause du gazon synthétique du stade national du Cap-Vert de Praia. Quelle sera la mission des Etalons à Praia, alors qu’ils sont déjà qualifiés ? « Nous devons demeurer 1er de notre groupe pour espérer être tête de poule au tirage au sort des groupes pour la phase finale. Au même moment, nous allons mettre à profit les deux matches restants pour nous préparer pour la CAN », a informé le technicien français. A une autre question des journalistes sur le choix du terrain d’entrainement à Ouagadougou qui fait polémique ses derniers jours, Hubert Vélud a rassuré : « Le choix n’est pas fait. Nous avons juste fait des inspections ». Les Etalons entrent en regroupement le 11 juin prochain à l’hôtel Lancaster Ouaga 2000. Ils effectueront leur première séance d’entrainement dans l’après-midi du 12 juin 2023. Puis dans la matinée du 13 juin prochain et dans l’après-midi, le capitaine Bertrand Traoré et ses coéquipiers s’entraineront au stade municipal Issoufou-Joseph-Conombo, séance qui sera ouverte au public. Dans la soirée du 14 juin 2023, les Etalons s’envoleront pour Praia pour affronter les Requins bleus, le 18 juin prochain. –

Ollo Aimé Césaire HIEN

Liste des Etalons/ Cap-Vert # Burkina Faso