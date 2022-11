62e anniversaire des Forces armées nationales: sous le signe d’une synergie entre militaires et populations

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, le colonel-major, Kassoum Coulibaly, a présidé, lundi 1er novembre 2022, à Ouagadougou, la cérémonie de prise d’armes consacrant la célébration du 62e anniversaire des Forces armées nationales, placée sous le signe de la synergie d’action entre militaires et populations, pour vaincre l’hydre terroriste.

Les Forces armées nationales ont encore sacrifié à la tradition, à l’occasion de leurs 62 ans d’existence. En effet, une cérémonie commémorative a été organisée à cette occasion, le lundi 1er novembre 2022, à Ouagadougou, sur l’esplanade de la place de la Nation, sous la présidence du ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, le colonel-major, Kassoum Coulibaly.

Discours et décorations ont été les jalons de cette journée commémorative qui a été placée sous le thème : « Forces armées nationales et populations : synergie pour la reconquête du territoire national ». Le ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, le colonel-major, Kassoum Coulibaly, représentant le président de la Transition, a réitéré la nécessité pour l’ensemble des composantes des Forces armées nationales à l’union sacrée et à renforcer le lien Armée-Nation.

« Les Forces armées nationales, au regard des priorités définies par la Charte de la Transition, ont une obligation de résultat : celle de reconquérir militairement, dans les meilleurs délais, les parties du territoire national sous influence terroriste », a-t-il insisté. En dépit des lourds tributs que cette guerre a occasionnés aux côtés des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), a martelé Kassoum Coulibaly, les Forces armées nationales doivent être toujours aux côtés des populations pour leur sécurité en leur assurant protection, au mieux assistance. Pour lui, cela ne peut être gagné sans le concours de tous, aussi bien des Burkinabè de l’intérieur que de l’extérieur.

Une nouvelle approche pour des offensives plus hardie

C’est ce qui explique, selon lui, le thème de cette commémoration qui rappelle la nécessité d’impliquer les populations dans la reconquête du territoire national. Dans cette dynamique, a-t-il relevé, une nouvelle approche tactique sera mise en œuvre pour des offensives plus hardies sur l’ensemble du territoire national. « Cette approche intègre une participation des populations, actrice majeure de la chaine de production de la sécurité dans leurs zones respectives », a laissé entendre le ministre de la Défense.

L’urgence du moment, a-t-il estimé, invite à un changement de perception pour rendre le soutien des populations aux forces combattantes encore plus efficace. « Chacun à son niveau doit abandonner sa posture de spectateur, de juge et même souvent de commentateur d’un match qui se jouerait entre forces combattantes et terroristes. Chaque citoyen doit prendre conscience qu’il s’agit plutôt d’une guerre dans laquelle se joue malheureusement notre destin commun et s’engager », a souligné Kassoum Coulibaly. C’est en cela, a-t-il ajouté, que chaque Burkinabè deviendra un combattant pour faire du Burkina Faso, une forteresse imprenable et assurer la victoire finale.

Par ailleurs, il a réaffirmé la détermination des Forces armées nationales à toujours participer aux cadres de coopération régionaux et internationaux afin de relever le défi sécuritaire du moment. Comme à l’accoutumée, la commémoration des 62 ans des Forces armées nationales, 46 militaires de toutes forces ont été décorés, dans différents ordres, pour leur bravoure dans l’exercice de leurs fonctions aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Soumaïla BONKOUNGOU