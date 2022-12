La promotrice de la marque Mamysor, Mariam Soré, a organisée, le mardi 13 décembre 2022, à Ouagadougou, une conférence de presse dans le cadre de l’édition 2022 de « Mamysor Fashion for a cause », placé sous le thème : « Défis sécuritaire, solidarités agissantes des femmes ». L’évènement aura lieu le vendredi 16 décembre prochain.

Le Burkina Faso, une destination culturelle avec une grande diversité d’activité culturel tel que la mode, le tourisme est en proie à l’hydre terroriste depuis plusieurs années.

C’est ainsi que les acteurs culturels ne cessent d’apporter leur part à l’édification d’une nation épanouie. A cet effet, l’entreprise de mode Mamysor s’inscrit dans cette optique à travers son concept « Mamysor Fashion for a cause ». En effet, la promotrice de ladite marque, Mariam Soré, a organisée, le mardi 13 décembre 2022, à Ouagadougou, dans la cadre de la 6e édition de « Mamysor Fashion for a cause », une conférence de presse.

A l’en croire, l’objectif d’un tel évènement est de venir en aide aux femmes et aux filles en situation de vulnérabilité en vue de leur autonomisation à travers la mode. Pour elle, cet évènement mode à but caritatif vise non seulement à promouvoir les stylistes d’Afrique, mais également à collecter des fonds pour aider à l’autonomisation de la femme.

Aux dires de Mme Soré, cette édition placé sous le thème : « Défis sécuritaire, solidarités agissantes des femmes », aura lieu, le vendredi 16 décembre 2022, à Ouagadougou. « Au cours de cette journée, dix femmes leaders et entreprenantes échangeront autour de ce thème qui répond à un besoin de de réflexion en vue d’aboutir à des idées impactantes, motivantes qui puissent influer positivement sur une femme », a-t-elle indiqué.

A l’entendre, ce panel sera suivi d’un défilé de mode à l’issue duquel un levé de fond sera fait pour venir en aide aux enfants et femmes en situation difficile, particulièrement les femmes déplacées internes et les veuves des soldats disparus.

La fondation orange, à travers sa représentante, Antha Kaboré, a réitère son accompagnement en promettant d’octroyer à 25 femmes des téléphones portables en plus d’un fonds de commerce pour leur permettre de ce lancé en tant qu’agents orange money.

Mamysor est une entreprise citoyenne de mode crée en 2014 et spécialisé dans la confection de prêt à porter africain par des créations de tenues vestimentaires et accessoires de mode. Par ailleurs, depuis 2016, elle allie créativité à l’œuvre sociale en faveur des femmes.

Estelle KONKOBO

(Stagiaire)