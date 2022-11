96 heures des hommes d’affaires du Burkina et de la Côte d’Ivoire: la Ire édition, du 22 au 25 novembre 2022, à Abidjan

Le bureau d’étude Exodos a organisé, le samedi 29 octobre 2022, à Ouagadougou, une conférence de presse pour annoncer la tenue de la Ire édition d’un salon d’affaires qui réunira des entrepreneurs du Burkina et de la Côte d’Ivoire. Dénommé « les 96 heures des hommes d’affaires entrepreneurs du Burkina Faso et de la Côte d’ivoire », l’évènement va se dérouler du 22 au 25 novembre prochain à Abidjan.

La crise sanitaire et sécuritaire qui secoue l’Afrique de l’Ouest porte un coup à l’activité économique. Face à cette contrainte, le bureau d’étude Exodos veut créer un cadre d’expression et de promotion pour les acteurs économiques, notamment burkinabè et ivoiriens. Dans cet objectif, il organisera un Salon dénommé « les 96 heures des hommes d’affaires entrepreneurs du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire », du 22 au 25 novembre 2022 à Abidjan.

L’information a été portée à la connaissance des hommes et femmes des médias, au cours d’une conférence de presse animée par les promoteurs de l’évènement, le samedi 29 octobre 2022, à Ouagadougou. Placé sous le thème : « Quelles opportunités d’entrepreneuriat entre les hommes d’affaires du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire : défis et perspectives ?», cette première édition vise à créer des opportunités de financement pour les entreprises (PME/PMI) des deux pays, a indiqué le directeur général de Exodos, Jean Pierre Sawadogo.

Pour atteindre cet objectif, son bureau d’étude, à travers ce Salon, entend créer des opportunités pour renforcer les capacités opérationnelles des entreprises burkinabè et ivoiriennes. Cette rencontre d’affaires se veut également une tribune pour susciter et encourager des initiatives communes en faveur des projets de développement social et environnemental en rapport avec la responsabilité sociale des entreprises, a poursuivi M. Sawadogo.

Et d’ajouter que l’organisation de ce Salon va nécessiter la mobilisation d’un budget de 300 millions F CFA. A la question sur le nombre d’hommes d’affaires attendu à ce Salon, ainsi que sur les principales activités inscrites au programme de ces 96 heures, la réponse du conférencier ne s’est pas fait attendre.

« Ce sont 300 entrepreneurs qui bénéficieront des opportunités à travers des rencontres professionnelles B to B, des foires d’exposition et commerciale, des panels sur plusieurs thématiques et un diner-gala destiné aux investisseurs », a-t-il fait savoir. Selon son premier responsable, le cabinet Exodos a été créé pour proposer à ses clients une expertise de haut niveau et à forte valeur ajoutée.

Mahamadi SEBOGO

Estelle KONKOBO (Stagiaire)