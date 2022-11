  Amicale des enseignantes et enseignants des cours normaux 81-83 :  Les 40 ans célébrés en grande pompe

L’Amicale des enseignantes et enseignants des Cours normaux promotion 1981-1983 a célébré son 40e anniversaire le 31 octobre dernier à Ouagadougou. Alice Tiendrebéogo, ancienne ministre de l’Education nationale était la marraine de cette quarantenaire. Allocutions, conférence, don de vivres, jeux de société, communication sur le FONA-DR et soirée récréative ont marqué l’événement.

En ce jour du 31 octobre 2022, la devanture de la direction générale de la Qualité de l’Education formelle, ex-IPB, affichait une physionomie particulière. Des hommes et des femmes en uniforme, entre promotionnaires, dans une ambiance bon enfant. On se chambre, on se tapote, « mais toi-là, tu as trop vieilli, toi tu ne vieillis pas, qu’est-ce que tu deviens, tu es là… ». Certains d’entre les promotionnaires s’étaient perdu de vue il y a 20 ans et plus, d’où la joie de se retrouver et de remémorer des souvenirs des cours normaux. Cela va se poursuivre jusqu’en salle en attendant la marraine l’ancienne ministre de l’Education nationale, Alice Tiendrebéogo, et les invités d’honneur qui pour la plupart sont issus du monde de l’éducation.

Le président du Comité d’organisation du quarantenaire, Yilké Augustin Koudougou a souhaité la bienvenue à la marraine et aux illustres invités d’honneur. Il a expliqué que ce sont 131 personnes, hommes (Cours normal de Koudougou/ CNK) et femmes (Cours normal des jeunes filles de Ouagadougou/ CNJFO), qui après la formation sont restés solidaires, allant même à créer une amicale.

A noter que 31 membres de l’amicale sont décédés, une minute de silence a été observée en leur mémoire. Les retrouvailles du jour n’étaient du reste pas la première ; en 2013, la promotion s’était retrouvée pour le trentenaire. « Nous avons eu la chance de nous mettre au service de notre pays, nous avons fait ce que nous pouvons, mais ce que nous tenons surtout à transmettre à travers cette cérémonie, c’est cet esprit de solidarité qui doit incarner l’ensemble des Burkinabè, car sans cet esprit de vivre ensemble, le pays ne peut avancer. Nous avons régi notre carrière à travers cet esprit de solidarité que nous avons su tisser et entretenir », a fait comprendre le président Koudougou.

Il a poursuivi en disant que ces retrouvailles ont été une tribune pour prôner des valeurs comme l’amour, la solidarité, le travail bien fait et l’exemplarité. Cette promotion aura encadré plus de cent trente mille (130 000) élèves. Alice Tiendrebéogo, qui était directrice du Cours normal des jeunes filles de Ouagadougou, s’est dit honorée par le choix de sa modeste personne pour être la marraine.

Elle fera savoir que ses élèves l’ont rajeunie de 40 ans avec des souvenirs. « Je suis ravie de revoir des collaborateurs et des élèves (les filles) que j’ai formées. Le travail que nous avons fait a abouti à quelque chose. En acceptant d’accompagner cette promotion, je voulais lui témoigner ma satisfaction de voir qu’au cour de 40 ans de carrière, les jeunes filles que l’on nous avait confiées ont été de grandes dames qui ont œuvré pour le développement du pays », a-t-elle soutenu.

Le clou de la cérémonie a été la conférence animée par le Pr Salaka Sanou sur un thème bien à propos : « Le métier d’enseignant : la solidarité universitaire comme levier de succès de la carrière ». Au terme de la conférence, les promotionnaires se sont retrouvés autour d’un repas communautaire.

Ils ont en outre fait don de vivres et de vêtements aux PDI à travers le ministère en charge de l’Action sociale, représenté par Bibata Nana/Zoundi. Les retrouvailles ont pris fin par un bal rétro dans la soirée.

Barthélemy KABORE

(Collaborateur)